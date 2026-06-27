El precio del retro-smartphone Commodore Callback 8020 baja tras las críticas de los usuarios

El smartphone Commodore Callback 8020, destinado a los entusiastas de los gadgets retro, recibió fuertes críticas desde su presentación inicial. Los usuarios consideraron que el precio de 500 dólares era excesivo para las modestas especificaciones técnicas del dispositivo. Tras este descontento, el fabricante decidió revisar su política de precios y abaratar el dispositivo. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según la información de ixbt.com, la empresa Commodore ha reducido significativamente el precio del modelo Callback 8020, fijándolo en 400 dólares para la mayoría de las versiones. Con un descuento adicional de 50 dólares para los primeros compradores, ahora es posible reservar el smartphone por 350 dólares. Sin embargo, esta reducción de precio se ha logrado a costa de ciertos componentes técnicos.

Compromisos para reducir el costo

Para bajar el precio, la empresa implementó dos cambios principales. Primero, se eliminaron los auriculares con cable del paquete estándar; ahora se venderán como un accesorio independiente. Segundo, el cambio más importante ocurrió en el interior: el modelo base utilizará chips de memoria reacondicionados (refurbished), extraídos de placas base de dispositivos antiguos, en lugar de módulos de memoria nuevos.

El fabricante destaca que los chips de memoria nuevos se mantendrán solo en las modificaciones más caras. Anteriormente, los representantes de Commodore justificaron el precio elevado por el diseño desde cero del dispositivo, el diseño de la carcasa, la placa base y los costos de creación de un sistema operativo especial basado en Sailfish OS. También se mencionó que el aumento de precios de los chips de memoria en el mercado y el bajo volumen de producción (decenas de miles en lugar de cientos de miles de unidades) afectaron el costo de producción.

Especificaciones técnicas y estado del mercado

Técnicamente, el Commodore Callback 8020 pertenece al segmento medio-bajo según los estándares modernos. El dispositivo cuenta con una pequeña pantalla de 3,25 pulgadas, un procesador MediaTek Helio G81, 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. Precisamente esta falta de correspondencia entre las características y el precio de 500 dólares fue la causa principal de las quejas de los usuarios.

Desde la perspectiva del mercado de Uzbekistán y regional, un precio de 350-400 dólares sigue siendo bastante alto. Ya que, por ese monto, hoy en día se pueden adquirir modelos de iPhone o Samsung mucho más potentes (de segunda mano o de gama media). No obstante, el Callback 8020 no está dirigido al mercado masivo, sino a un círculo cerrado de coleccionistas que añoran el diseño compacto de «teléfono plegable».

En conclusión, este paso de la marca Commodore es un intento de adaptarse a las demandas del mercado. Aunque el uso de chips reacondicionados es poco común en el mundo tecnológico, el tiempo dirá cuánto ayudará esto a la popularización de este gadget retro.