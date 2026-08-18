Xiaomi dejó de actualizar algunos smartphones populares

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Xiaomi dejó de actualizar algunos smartphones populares

Xiaomi ha actualizado oficialmente la lista de dispositivos que ya no recibirán actualizaciones de software. Según Ixbt.com, desde el 17 de agosto de este año se ha interrumpido la publicación de firmware y parches de seguridad para varios modelos populares de smartphones. Este cambio podría afectar a la seguridad diaria de los usuarios y al funcionamiento futuro de los dispositivos. Sobre este tema, Ixbt.com informa .

Se ha sabido que esta restricción afecta a un total de seis modelos de las marcas Xiaomi y Redmi. Como consecuencia de esta decisión, los propietarios de estos smartphones dejarán de recibir nuevas versiones del sistema operativo y nuevas funciones. Sin embargo, el fin del soporte completo no significa que los dispositivos dejen de funcionar de inmediato.

¿Qué modelos han perdido el soporte?

Según los cambios introducidos en la base de datos oficial de la empresa, se ha elaborado una lista de dispositivos que ya no recibirán actualizaciones de software. En ella figuran principalmente gadgets populares de las gamas media y baja, algunos de los cuales llevaban poco tiempo en el mercado.

Los dispositivos retirados de la lista de actualizaciones son los siguientes:

  • Redmi 12 5G
  • Xiaomi 12 Lite
  • Xiaomi 12S Pro
  • Redmi Note 12R
Los propietarios de estos modelos ya no podrán recibir actualizaciones del sistema a través de los canales oficiales. Con el tiempo, esto podría provocar pequeños problemas en el funcionamiento de algunas aplicaciones modernas.

Seguridad y excepciones

Sin embargo, los especialistas señalan que el fin oficial del soporte de software no significa que los usuarios queden solos ante los problemas. De acuerdo con su política, Xiaomi puede publicar correcciones especiales en casos concretos, por ejemplo, si se detecta una vulnerabilidad crítica o una grave amenaza de seguridad en los dispositivos.

Aun así, los parches de seguridad mensuales o trimestrales habituales ya no se aplicarán a estos modelos. Se trata de un proceso natural para los gadgets que envejecen en el mercado tecnológico y que obliga a las empresas a dirigir sus recursos hacia dispositivos de nueva generación.

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Abror Shuhratov
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