Xiaomi lanza una fuente inteligente para gatos que funciona hasta 90 días

Xiaomi ha ampliado su gama de gadgets para mascotas con un nuevo dispositivo automatizado, la fuente Mijia Smart Pet Water Fountain 2 Sterilization Edition. Según ixbt.com, este modelo incorpora un sistema de desinfección del agua mediante rayos ultravioleta, filtración en cuatro etapas y una batería con hasta 90 días de autonomía. Ixbt.com informa .

Este dispositivo contribuye a preservar la salud de las mascotas y facilita las tareas de cuidado para sus dueños. Las primeras ventas en el mercado chino están previstas para finales de agosto, con un precio aproximado de 30 dólares estadounidenses (199 yuanes).

Funciones técnicas y sistema de filtración

La fuente cuenta con un depósito de agua de 3 litros. Según las estimaciones de Xiaomi, esta cantidad es suficiente para un gato durante aproximadamente 10–15 días. Una práctica ventana transparente permite controlar el nivel de agua restante, mientras que el cuenco inclinado ayuda al animal a mantener una postura más cómoda al beber.

La principal diferencia de la versión Sterilization Edition es su sistema de purificación mediante rayos ultravioleta UV-C integrado en la bomba. Según la empresa, este sistema puede eliminar hasta el 99 % de las bacterias presentes en el agua. El agua pasa por un proceso de purificación en cuatro etapas que incluye un filtro de polipropileno microporoso, carbón activado, resina de intercambio iónico y una capa antibacteriana.

Control inteligente y seguridad

Los filtros evitan la entrada de pelo, residuos y otras impurezas. Si el nivel del agua desciende demasiado, la bomba se apaga automáticamente por seguridad. Para funcionar sin estar conectada constantemente a la red eléctrica, la fuente incorpora una batería de 4000 mAh con hasta 90 días de autonomía.

El usuario puede elegir entre tres modos de suministro de agua: mediante sensor, periódico o circulación continua. Este último modo requiere conectar el dispositivo a una fuente de alimentación. El nivel de ruido durante el funcionamiento es de solo 30 decibelios. La carcasa ofrece protección IPX7 y puede lavarse bajo el agua corriente después de cerrar el tapón del puerto de carga.

El dispositivo se conecta a la aplicación Xiaomi Mi Home, lo que permite controlar a distancia el nivel del agua, la carga de la batería y el estado del filtro. La aplicación también recuerda oportunamente cuándo es necesario sustituir el filtro. Las dimensiones de la Mijia Smart Pet Water Fountain 2 Sterilization Edition son de 190 × 230 × 180 milímetros.