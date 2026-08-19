Xiaomi lanza una fuente inteligente para gatos que funciona hasta 90 días

·3·Tecnología
Xiaomi lanza una fuente inteligente para gatos que funciona hasta 90 días

Xiaomi ha ampliado su gama de gadgets para mascotas con un nuevo dispositivo automatizado, la fuente Mijia Smart Pet Water Fountain 2 Sterilization Edition. Según ixbt.com, este modelo incorpora un sistema de desinfección del agua mediante rayos ultravioleta, filtración en cuatro etapas y una batería con hasta 90 días de autonomía. Ixbt.com informa .

Este dispositivo contribuye a preservar la salud de las mascotas y facilita las tareas de cuidado para sus dueños. Las primeras ventas en el mercado chino están previstas para finales de agosto, con un precio aproximado de 30 dólares estadounidenses (199 yuanes).

Funciones técnicas y sistema de filtración

La fuente cuenta con un depósito de agua de 3 litros. Según las estimaciones de Xiaomi, esta cantidad es suficiente para un gato durante aproximadamente 10–15 días. Una práctica ventana transparente permite controlar el nivel de agua restante, mientras que el cuenco inclinado ayuda al animal a mantener una postura más cómoda al beber.

La principal diferencia de la versión Sterilization Edition es su sistema de purificación mediante rayos ultravioleta UV-C integrado en la bomba. Según la empresa, este sistema puede eliminar hasta el 99 % de las bacterias presentes en el agua. El agua pasa por un proceso de purificación en cuatro etapas que incluye un filtro de polipropileno microporoso, carbón activado, resina de intercambio iónico y una capa antibacteriana.

Control inteligente y seguridad

Los filtros evitan la entrada de pelo, residuos y otras impurezas. Si el nivel del agua desciende demasiado, la bomba se apaga automáticamente por seguridad. Para funcionar sin estar conectada constantemente a la red eléctrica, la fuente incorpora una batería de 4000 mAh con hasta 90 días de autonomía.

El usuario puede elegir entre tres modos de suministro de agua: mediante sensor, periódico o circulación continua. Este último modo requiere conectar el dispositivo a una fuente de alimentación. El nivel de ruido durante el funcionamiento es de solo 30 decibelios. La carcasa ofrece protección IPX7 y puede lavarse bajo el agua corriente después de cerrar el tapón del puerto de carga.

El dispositivo se conecta a la aplicación Xiaomi Mi Home, lo que permite controlar a distancia el nivel del agua, la carga de la batería y el estado del filtro. La aplicación también recuerda oportunamente cuándo es necesario sustituir el filtro. Las dimensiones de la Mijia Smart Pet Water Fountain 2 Sterilization Edition son de 190 × 230 × 180 milímetros.

XiaomiGadgetsMascotasTecnologíaNoticias
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

SpaceX realiza su centésimo lanzamiento espacial de 2026SpaceX realiza su centésimo lanzamiento espacial de 2026Hoy, 13:23La NASA publica imágenes del cráter lunar formado por el impacto de un Falcon 9La NASA publica imágenes del cráter lunar formado por el impacto de un Falcon 9Hoy, 12:23Elon Musk no se suma a las previsiones de Goldman Sachs sobre la economía espacialElon Musk no se suma a las previsiones de Goldman Sachs sobre la economía espacialHoy, 11:58El sistema operativo HarmonyOS 6 se instala en más de 80 millones de dispositivosEl sistema operativo HarmonyOS 6 se instala en más de 80 millones de dispositivosHoy, 11:23Honor prepara el primer teléfono plegable del mundo con un chip de 2-nmHonor prepara el primer teléfono plegable del mundo con un chip de 2-nmHoy, 10:52OpenAI lanza una versión especial de ChatGPT para adolescentesOpenAI lanza una versión especial de ChatGPT para adolescentesHoy, 08:25
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Primeros detalles sobre la serie Samsung Galaxy S27: La compañía trabaja en un «Nuevo milagro»
Primeros detalles sobre la serie Samsung Galaxy S27: La compañía trabaja en un «Nuevo milagro»
El Honor Robot Phone aparece por primera vez en un campo de fútbol: las capacidades del smartphone con cámara 4D
El Honor Robot Phone aparece por primera vez en un campo de fútbol: las capacidades del smartphone con cámara 4D
Tecno presenta el primer teléfono inteligente sin marcos del mundo
Tecno presenta el primer teléfono inteligente sin marcos del mundo
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura