Las memecoins de Donald Trump se desploman: los inversores pierden 3.800 millones de dólares

El revuelo en torno a los proyectos de criptomonedas promovidos por el presidente estadounidense Donald Trump ha terminado en graves pérdidas financieras para los inversores. Según datos de la empresa de análisis Nansen, cerca de 1 millón de personas que compraron la memecoin $TRUMP han perdido un total de 3.800 millones de dólares. Esta situación confirma una vez más los altos riesgos en el mercado de activos digitales. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Los analistas de Nansen, tras estudiar las transacciones públicas en la blockchain, determinaron que a finales de junio, 988 905 cuentas habían registrado pérdidas. Esta cifra significa que dos de cada tres inversores que compraron el token $TRUMP perdieron su capital. Los resultados de este análisis fueron publicados por el diario The New York Times.

Caída drástica de precios y estado del mercado

El precio del activo digital ha perdido casi la totalidad de su valor desde su máximo histórico. Según los datos, aunque el token $TRUMP llegó a alcanzar los 75,35 dólares, su valor era de 1,69 dólares el domingo pasado. Esto indica una caída del 98 % en el valor del activo.

Cabe recordar que Donald Trump anunció esta memecoin tres días antes de su toma de posesión en 2025. Además, fundó junto a sus hijos la startup de criptomonedas World Liberty Financial. Sin embargo, el token $WLFI de este proyecto también se ha depreciado significativamente, sin cumplir con las expectativas de los inversores.

Ingresos del presidente y cuestiones de regulación

Un aspecto interesante es que, mientras los inversores comunes sufren pérdidas, el propio Donald Trump ha obtenido grandes beneficios en este sector. Según un informe financiero publicado recientemente, el presidente ganó 636 millones de dólares a través de memecoins. Esto representa casi la mitad de sus 1.400 millones de dólares en ingresos totales provenientes de la industria cripto el año pasado.

Bajo la administración actual, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de EE. UU. ha declarado que no regulará las memecoins como valores financieros. Asimismo, se han detenido varias demandas contra empresas de criptomonedas. Un portavoz de la Casa Blanca declaró al NYT: «El presidente Trump ha convertido con orgullo a EE. UU. en la capital mundial de la cripto».

Para los inversores, este tipo de situaciones deben servir como una lección importante. Los expertos recomiendan ser cautelosos al invertir en activos altamente volátiles como las memecoins y aconsejan no tomar decisiones basadas únicamente en la fama de las personalidades. Estas fluctuaciones bruscas del mercado demuestran la importancia de la seguridad y el análisis en la economía digital.