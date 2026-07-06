Las memecoins de Donald Trump se desploman: los inversores pierden 3.800 millones de dólares

·36·Tecnología
Las memecoins de Donald Trump se desploman: los inversores pierden 3.800 millones de dólares

El revuelo en torno a los proyectos de criptomonedas promovidos por el presidente estadounidense Donald Trump ha terminado en graves pérdidas financieras para los inversores. Según datos de la empresa de análisis Nansen, cerca de 1 millón de personas que compraron la memecoin $TRUMP han perdido un total de 3.800 millones de dólares. Esta situación confirma una vez más los altos riesgos en el mercado de activos digitales. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Los analistas de Nansen, tras estudiar las transacciones públicas en la blockchain, determinaron que a finales de junio, 988 905 cuentas habían registrado pérdidas. Esta cifra significa que dos de cada tres inversores que compraron el token $TRUMP perdieron su capital. Los resultados de este análisis fueron publicados por el diario The New York Times.

Caída drástica de precios y estado del mercado

El precio del activo digital ha perdido casi la totalidad de su valor desde su máximo histórico. Según los datos, aunque el token $TRUMP llegó a alcanzar los 75,35 dólares, su valor era de 1,69 dólares el domingo pasado. Esto indica una caída del 98 % en el valor del activo.

Cabe recordar que Donald Trump anunció esta memecoin tres días antes de su toma de posesión en 2025. Además, fundó junto a sus hijos la startup de criptomonedas World Liberty Financial. Sin embargo, el token $WLFI de este proyecto también se ha depreciado significativamente, sin cumplir con las expectativas de los inversores.

Ingresos del presidente y cuestiones de regulación

Un aspecto interesante es que, mientras los inversores comunes sufren pérdidas, el propio Donald Trump ha obtenido grandes beneficios en este sector. Según un informe financiero publicado recientemente, el presidente ganó 636 millones de dólares a través de memecoins. Esto representa casi la mitad de sus 1.400 millones de dólares en ingresos totales provenientes de la industria cripto el año pasado.

Bajo la administración actual, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de EE. UU. ha declarado que no regulará las memecoins como valores financieros. Asimismo, se han detenido varias demandas contra empresas de criptomonedas. Un portavoz de la Casa Blanca declaró al NYT: «El presidente Trump ha convertido con orgullo a EE. UU. en la capital mundial de la cripto».

Para los inversores, este tipo de situaciones deben servir como una lección importante. Los expertos recomiendan ser cautelosos al invertir en activos altamente volátiles como las memecoins y aconsejan no tomar decisiones basadas únicamente en la fama de las personalidades. Estas fluctuaciones bruscas del mercado demuestran la importancia de la seguridad y el análisis en la economía digital.

TrumpCriptomonedaMemecoinNansenBlockchain
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

China quiere revolucionar el espacio: capturarán el cohete Long March 10B con una red giganteChina quiere revolucionar el espacio: capturarán el cohete Long March 10B con una red giganteHoy, 02:25Una red subterránea colosal: científicos mapean 110 cuatrillones de kilómetros de hongosUna red subterránea colosal: científicos mapean 110 cuatrillones de kilómetros de hongosHoy, 01:54Toyota comienza la producción de taxis voladores: el gigante japonés conquista el cieloToyota comienza la producción de taxis voladores: el gigante japonés conquista el cieloHoy, 01:29Una nueva era para la exploración espacial: creado un recubrimiento ultranegro para satélitesUna nueva era para la exploración espacial: creado un recubrimiento ultranegro para satélitesAyer, 23:55Bending Spoons: los propietarios de AOL y Vimeo salen a la bolsa NasdaqBending Spoons: los propietarios de AOL y Vimeo salen a la bolsa NasdaqAyer, 23:52Samsung adopta una nueva estrategia: el procesador Exynos 2700 prioriza la IA sobre la velocidadSamsung adopta una nueva estrategia: el procesador Exynos 2700 prioriza la IA sobre la velocidadAyer, 23:24
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance
La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre