Una red subterránea colosal: científicos mapean 110 cuatrillones de kilómetros de hongos

Un grupo internacional de científicos ha desarrollado por primera vez en la historia de la Tierra un mapa global de la vasta red subterránea de hongos micorrícicos. Según los resultados del estudio publicados en la revista Science, la longitud total de este sistema oculto es de aproximadamente 110 cuatrillones de kilómetros. Este descubrimiento cambia radicalmente la comprensión del funcionamiento del ecosistema planetario y muestra la escala del «internet global» de la naturaleza. Así lo informa Ixbt.com informa al respecto.

Se trata de los hongos micorrícicos arbusculares (AM fungi). Estos organismos establecen una simbiosis, es decir, una relación mutuamente beneficiosa, con las raíces de las plantas. Los filamentos extremadamente finos de los hongos, llamados hifas, cubren el suelo y suministran agua y minerales a las plantas. A cambio, las plantas comparten con los hongos el carbono producido durante la fotosíntesis. Según los datos, cerca del 70 % de las especies vegetales terrestres dependen de esta red para sobrevivir.

El cimiento del ecosistema global

Para crear este inmenso mapa, los investigadores combinaron datos de 322 estudios científicos y analizaron cerca de 16 000 muestras de suelo de todo el mundo. Según la publicación Ixbt.com, durante el proceso se utilizaron métodos modernos de visualización y algoritmos de machine learning. Estas tecnologías permitieron ver estructuras microscópicas que antes eran invisibles para el ojo humano y los instrumentos convencionales.

Según los cálculos, la biomasa total de esta red de hongos contiene 300 megatoneladas de carbono. A modo de comparación, esto es de 4 a 6 veces el peso de toda la humanidad. Justin Stewart, uno de los autores del estudio, destaca que la escala del sistema es asombrosa: incluso una cucharadita de tierra puede contener hasta 10 metros de filamentos fúngicos.

Impacto en el cambio climático y riesgos

Esta red subterránea desempeña un papel crucial en el ciclo global del carbono. Cada año, a través de los hongos, pasan al suelo 4 mil millones de toneladas de equivalente de dióxido de carbono. Esto equivale a aproximadamente el 11 % de las emisiones totales de CO2 liberadas a la atmósfera por la actividad humana. Es decir, las redes micorrícicas actúan como un filtro natural que ayuda a frenar el calentamiento climático.

Sin embargo, los científicos también detectaron una tendencia preocupante. Se descubrió que la densidad de la red de hongos en las tierras agrícolas es dos veces menor que en los ecosistemas naturales. Especialmente, la conversión de pastizales, que ocurre cuatro veces más rápido que en los bosques, está provocando la degradación de este sistema oculto.

En conclusión, la disminución de las redes fúngicas subterráneas reduce la capacidad del suelo para retener carbono. Esto, a su vez, podría afectar negativamente la estabilidad climática global. Este estudio tiene una importancia enorme no solo para la biología, sino también desde la perspectiva de la seguridad ecológica.