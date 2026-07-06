China quiere revolucionar el espacio: capturarán el cohete Long March 10B con una red gigante

China está dando un paso nuevo y muy inusual en la exploración espacial y las tecnologías de reutilización de cohetes. Los expertos del país se preparan para el primer vuelo del cohete portador reutilizable Long March 10B. La característica principal de esta misión es la tecnología de captura de la primera etapa del cohete en el mar mediante una red gigante. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según los medios chinos, se espera que la ventana de lanzamiento se abra del 10 al 13 de julio desde el cosmódromo comercial de Wenchang. Esta prueba es una novedad para la cosmonáutica mundial y difiere radicalmente del método de aterrizaje vertical utilizado por SpaceX. Si el experimento tiene éxito, China tendrá uno de los métodos más simples y económicos para recuperar cohetes.

Una red gigante en el mar y el barco Navigator

Para capturar la etapa del cohete que regresa, se utilizará un barco especial llamado Navigator. Se trata de una enorme plataforma marítima con una capacidad de 25 000 toneladas, equipada con un sistema de posicionamiento dinámico. Los mecanismos especiales instalados a bordo del barco y una red de gran escala están diseñados para atrapar la parte descendente del cohete mientras aún está en el aire.

Según los ingenieros, este método elimina la necesidad de instalar complejos soportes de aterrizaje (patas) que añaden peso adicional al cuerpo del cohete. El proceso finaliza cuando un gancho especial instalado en el cuerpo del cohete cae en la red sobre el barco. Esto no solo aumenta la capacidad de carga útil del cohete, sino que también alivia ligeramente los requisitos de alta precisión durante el proceso de aterrizaje.

Capacidades técnicas del Long March 10B

El cohete Long March 10B es un aparato de dos etapas desarrollado por la Academia China de Tecnología de Vehículos de Lanzamiento. Se utiliza principalmente con fines comerciales: para poner satélites en órbita terrestre baja y para misiones al espacio profundo. Además, este modelo sirve como una importante plataforma de pruebas para el futuro programa lunar de China.

El cohete utiliza motores modernos YF-100K ;

La segunda etapa funciona con un par de combustible de oxígeno líquido y metano ;

El sistema está totalmente adaptado para su uso múltiple ;

La tecnología de captura en el mar prolonga la vida útil del cohete.

El éxito de estas pruebas no solo fortalecerá la posición de China en el espacio, sino que también podría establecer un nuevo estándar para la recuperación de cohetes en la industria espacial global. Mientras las empresas líderes del mundo se centran en aterrizar cohetes en plataformas, se espera que la estrategia de "captura en el aire" de Pekín sea económicamente mucho más eficiente.

Los expertos señalan que el vuelo del Long March 10B es una parte importante no solo de la astronáutica comercial de China, sino también de sus planes a largo plazo para llevar humanos a la Luna. Este proceso histórico, que tendrá lugar a mediados de julio, será el centro de atención de los entusiastas del espacio y expertos de todo el mundo.