El jefe de la NASA revela la causa de la potente explosión del cohete New Glenn

Se han revelado los detalles del accidente relacionado con el cohete pesado New Glenn de Blue Origin, considerado uno de los proyectos más importantes en el campo de la exploración espacial. El jefe de la NASA, Jared Isaacman, anunció las conclusiones preliminares de que los fallos en el sistema del motor fueron la causa de esta potente explosión ocurrida en mayo. Se espera que este incidente tenga un impacto serio no solo en la empresa privada, sino también en los planes del programa lunar de los Estados Unidos. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según Politico e ixbt.com, los expertos de la NASA han estado involucrados en los procesos de investigación desde los primeros días del incidente. Actualmente, los ingenieros de Blue Origin se centran, en colaboración con los especialistas de la agencia, en analizar los defectos técnicos del sistema de propulsión. Jared Isaacman enfatizó que la agencia continuará brindando toda la asistencia técnica necesaria a la empresa.

Fallo técnico y magnitud de la explosión

Recordemos que el cohete New Glenn explotó el 28 de mayo de 2026 durante unas pruebas de encendido estático. La explosión fue tan potente que su destello fue claramente visible a 190 kilómetros del lugar del suceso, en el otro extremo del estado. Tal liberación de energía también causó daños graves a la plataforma de lanzamiento.

Actualmente, la atención principal se centra en identificar qué parte del motor falló. Según el jefe de la NASA, Blue Origin hará todo lo posible para resolver los problemas surgidos, reconstruir la plataforma de lanzamiento y reanudar las pruebas. Sin embargo, está claro que estos procesos requerirán mucho tiempo y recursos.

Impacto en el programa lunar y planes futuros

Este accidente podría retrasar al menos un año la participación de Blue Origin, fundada por Jeff Bezos, en el programa lunar en colaboración con la NASA. El cohete New Glenn era visto como un eslabón crucial de esta misión. Esta noticia también es de interés para los entusiastas y expertos del espacio, ya que la carrera entre los competidores SpaceX y Blue Origin contribuye a la reducción de los costos de las tecnologías espaciales.

La dirección de la NASA sigue expresando su confianza en el potencial técnico de la empresa. Como señaló Jared Isaacman, tales fracasos en la industria espacial son una etapa difícil pero necesaria hacia el perfeccionamiento de las nuevas tecnologías. La agencia no tiene intención de poner fin a su colaboración con Blue Origin y el proyecto continuará una vez que se hayan tomado todas las medidas de seguridad.