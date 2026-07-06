Anunciadas las alineaciones para el partido entre México e Inglaterra

Se han anunciado las alineaciones iniciales para el encuentro entre las selecciones de México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial 2026.

El partido comenzará a las 06:00 (hora de Taskent). México saldrá con un esquema táctico de 4-3-3, mientras que Inglaterra utilizará un 4-2-3-1.

Alineación de la selección de México:

• Portero: Raúl Rangel

• Defensas: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo

• Centrocampistas: Luis Romo, Erik Lira, Gilberto Mora

• Delanteros: Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones

Alineación de la selección de Inglaterra:

• Portero: Jordan Pickford

• Defensas: Nico O'Reilly, Marc Guéhi, Ezri Konsa, Jarell Quansah

• Centrocampistas: Declan Rice, Elliot Anderson

• Centrocampistas ofensivos: Anthony Gordon, Jude Bellingham, Bukayo Saka

• Delantero: Harry Kane

Inglaterra confiará en Kane en el ataque. Bellingham actuará detrás de él, con Gordon y Saka por las bandas. Por parte de México, Raúl Jiménez será el delantero centro.

El ganador del encuentro avanzará a los cuartos de final de la Copa Mundial.