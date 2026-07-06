Nuevos detalles sobre el smartphone HMD Skyline 2: Snapdragon 7s Gen 4 y cámara potente

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Nuevos detalles sobre el smartphone HMD Skyline 2: Snapdragon 7s Gen 4 y cámara potente

HMD Global sigue trabajando en su nueva generación de smartphones. Según la información más reciente, el esperado modelo HMD Skyline 2 no ha sido cancelado y se prepara para llegar al mercado con mejoras técnicas significativas. Se espera que este dispositivo genere una fuerte competencia en el segmento de gama media manteniendo la identidad de la marca. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según los informes del insider smashx_60, aunque la empresa ha abandonado el complejo proyecto denominado Skyline GT, el trabajo en el HMD Skyline 2 base continúa intensamente. Rumores previos sugerían que este smartphone heredaría el diseño legendario del Nokia Lumia 1020, con un enorme módulo de cámara circular en la parte trasera. Sin embargo, nuevos datos han desmentido estas suposiciones: el dispositivo mantendrá la línea de diseño de la primera generación de Skyline.

Capacidades técnicas y rendimiento

El hardware del smartphone se actualizará considerablemente. En lugar del procesador Snapdragon 7s Gen 3 esperado inicialmente, se espera que el HMD Skyline 2 esté equipado con el chip más moderno Snapdragon 7s Gen 4. Esto servirá no solo para aumentar la velocidad general, sino también para mejorar la eficiencia energética. Según ixbt.com, el dispositivo cuenta con una pantalla OLED de 6,55 pulgadas que ofrece una tasa de refresco de 144 Hz y un brillo máximo de 1200 nit.

HMD también ha dado un paso importante en cuanto a las capacidades de la cámara. La cámara principal del smartphone constará de tres módulos: un sensor principal de 108 MP y dos sensores auxiliares de 50 MP. Para los amantes de los selfies, se incluye una cámara frontal de 50 megapíxeles. Esta combinación permite obtener fotos de alta calidad incluso en condiciones de iluminación complejas.

La autonomía del dispositivo está garantizada por una batería de 5000 mAh. Los usuarios podrán utilizar carga rápida por cable de 40 W y tecnología de carga inalámbrica estándar Qi2 de 15 W. Además, el cuerpo está protegido contra el polvo y las salpicaduras de agua según el estándar IP54.

Facilidad de reparación y funciones adicionales

Uno de los aspectos únicos del modelo HMD Skyline 2 es su concepto de «reparación independiente» (Gen 2 repairability). La empresa ofrece un diseño que permite a los usuarios reemplazar la pantalla o la batería sin salir de casa, utilizando herramientas especiales. Este es un paso importante hacia la sostenibilidad ecológica y la prolongación de la vida útil del dispositivo.

El smartphone también estará equipado con altavoces estéreo, lo que garantiza un sonido de calidad al ver contenido multimedia. HMD Global ha prestado especial atención últimamente a la integración de asistentes de AI en sus dispositivos, lo que sin duda se reflejará en el software del Skyline 2.

Para el mercado, este modelo podría ser interesante por su facilidad de reparación y su cámara robusta. Aún no se han anunciado la fecha de presentación oficial ni el precio, pero las informaciones precisas anteriores del insider (como los informes sobre el HMD Icon Flip 1) indican que estas novedades se acercan a la realidad.

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Abror Shuhratov
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