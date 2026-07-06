Brasil eliminado de la Copa del Mundo 2026: Erling Haaland envía a la Seleção a casa

Conmoción en el mundo del fútbol: el sueño de Brasil de ganar su sexto campeonato mundial se retrasa al menos cuatro años más. En el duelo por el pase a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 en tierras estadounidenses, Noruega sorprendió al gigante sudamericano venciéndolo 2-1 y eliminándolo del torneo. El doblete de Erling Haaland en los últimos minutos otorgó una victoria histórica a los escandinavos. Así lo informa Goal.com informa .

El partido comenzó mal para Brasil. En el debut del encuentro, el noruego Patrick Berg marcó, pero los árbitros anularon el gol por fuera de juego. Después de eso, los dirigidos por Carlo Ancelotti tuvieron una oportunidad de oro para abrir el marcador. Tras una falta sobre Matheus Cunha dentro del área, el árbitro señaló penalti. Sin embargo, el disparo de Bruno Guimarães fue detenido por el portero Ørjan Nyland. Esta situación marcó un punto de inflexión en el partido.

La entrada de Endrick y Neymar tampoco ayudó

En la segunda parte, Brasil dio entrada al joven talento Endrick para reforzar el ataque. El delantero del Real Madrid se quedó mano a mano con el portero tras un gran pase de Vinícius Júnior, pero desperdició la oportunidad debido a un disparo impreciso. Según Goal.com, la incorporación de Endrick no tuvo el efecto esperado y sus errores afectaron negativamente al juego del equipo.

Noruega, por su parte, combinó una defensa ordenada con peligrosos contraataques. En el minuto 80, tras un centro desde la banda izquierda de Andreas Schjelderup, Erling Haaland cabeceó el balón al fondo de la red. Este gol dio mucha confianza a los noruegos. Mientras Brasil se volcaba al ataque, Haaland selló el destino del partido en el minuto 90 con un disparo preciso desde el borde del área, completando su doblete.

En el tiempo añadido, se señaló otro penalti por una falta sobre Casemiro. Esta vez, Neymar no falló y recortó distancias, pero los segundos restantes no fueron suficientes para la Seleção. Brasil prolonga su sequía de títulos mundiales, que dura desde 2002, a al menos 28 años.

Esta derrota ha sido un duro golpe para la comunidad futbolística brasileña. La plantilla estelar liderada por Carlo Ancelotti se vio impotente ante la disciplina noruega y el talento fenomenal de Erling Haaland. Noruega, por su parte, alcanza los cuartos de final de una Copa del Mundo por primera vez en su historia y se convierte en la revelación del torneo.