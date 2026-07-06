Uber detiene sus planes de expansión en Europa: la empresa cambia su estrategia

Uber, el servicio de taxis en línea más grande del mundo, ha decidido congelar temporalmente sus planes de expansión en el mercado europeo. Según los ambiciosos planes anunciados en febrero, la empresa debía iniciar sus operaciones en siete nuevos países europeos para 2026. Sin embargo, los últimos datos indican que la mayoría de estos planes podrían no materializarse. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según el Financial Times, Uber ha detenido sus planes de entrada en cinco de los siete nuevos mercados. En particular, el proceso de lanzamiento del servicio en países como Austria, Noruega y Grecia se ha pospuesto indefinidamente. Esta decisión indica que la estrategia de desarrollo a largo plazo de la empresa en la región está siendo revisada.

En una entrevista con la publicación, los representantes de Uber explicaron esta decisión por el deseo de consolidar los éxitos actuales. Según la empresa, los proyectos implementados recientemente en Finlandia y Dinamarca han dado mejores resultados de lo esperado. Por ello, la dirección de Uber prefiere centrarse en mantener el ritmo de crecimiento en los mercados donde ya opera, en lugar de conquistar nuevos territorios.

Grandes adquisiciones y lucha antimonopolio

Según los expertos, existe otra razón seria para la detención del plan de expansión. Uber está intentando actualmente adquirir la gran empresa europea Delivery Hero . En mayo, Uber ofreció 10 mil millones de euros por esta compañía, pero recibió una negativa. A pesar de ello, el gigante estadounidense no ha renunciado a cerrar este acuerdo.

Fuentes de la industria señalan que detener la entrada en nuevos mercados ayudará a Uber a reducir la presión de los organismos antimonopolio. Delivery Hero es líder en servicios de entrega en varios países donde Uber planeaba expandirse. Si Uber entrara en estos mercados con su servicio de taxi, el proceso de adquisición podría volverse aún más complejo desde el punto de vista de la ley de competencia.

Por ahora, la dirección de Uber no ofrece información precisa sobre cuándo regresará a nuevos mercados. La prioridad actual de la empresa sigue siendo la optimización de las plataformas existentes y la conclusión exitosa de las negociaciones con Delivery Hero. Esto indica que se producirán grandes cambios en el mercado europeo de transporte y entrega en los próximos años.