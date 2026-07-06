Un motor de combustión interna de hidrógeno para camiones pesados probado en China

La empresa china FAW Jiefang ha anunciado un avance significativo en el sector del transporte de hidrógeno. El nuevo motor de combustión interna CA6HV3 de la compañía, diseñado para camiones pesados, ha superado con éxito la certificación ambiental nacional. Esta tecnología es un gran paso hacia el abandono del diésel tradicional y la reducción drástica de las emisiones atmosféricas. Así lo informa Ixbt.com comunica el reporte.

El fabricante señala que esta unidad es uno de los primeros motores de hidrógeno del mundo que cumple con el concepto de «doble cero emisiones». No emite dióxido de carbono y los niveles de otros tipos de sustancias nocivas son prácticamente nulos. Según datos de ixbt.com, la principal ventaja del nuevo desarrollo es el nivel extremadamente bajo de óxidos de nitrógeno (NOx).

Normas ambientales y capacidades técnicas

Las emisiones de óxidos de nitrógeno, el principal problema de los motores de hidrógeno, representan en este modelo solo el 5 % del límite permitido por la norma china actual China VI. Los ingenieros de FAW Jiefang han declarado estar preparados para las futuras y más estrictas exigencias China VII: el motor solo alcanza el 14 % de los límites de dicha norma.

Junto con el proceso de certificación, el motor se sometió a pruebas de durabilidad a largo plazo. Un camión FAW J6V de 49 toneladas equipado con esta unidad recorrió más de 100 000 kilómetros en condiciones reales de carretera. Estas pruebas demostraron no solo la limpieza ecológica del nuevo grupo propulsor, sino también su fiabilidad bajo cargas pesadas.

Eficiencia económica y perspectivas de popularización

Otro aspecto importante del nuevo motor es que no requiere cambios radicales en la estructura del camión. En cuanto a dimensiones y diseño, es compatible con los motores diésel existentes. Esto permite instalar el motor de hidrógeno sin necesidad de rediseñar el sistema de refrigeración u otros componentes. Este enfoque reduce significativamente los costes de transición al transporte de hidrógeno.

Actualmente, las tecnologías de hidrógeno se desarrollan en dos direcciones: pilas de combustible (para motores eléctricos) y motores de combustión interna de hidrógeno. La segunda opción es muy adecuada para camiones pesados, maquinaria de minería, trenes y barcos, ya que estos sectores requieren alta potencia, gran autonomía y el uso de bases de producción existentes.

El gobierno chino ha incluido esta tecnología en su programa de desarrollo de energía de hidrógeno. FAW planea introducir pronto su desarrollo en la producción en serie para el transporte comercial, lo que contribuirá a la formación de un sistema de transporte de carga ecológico en la región y en el mercado global.