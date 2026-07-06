El misterio del cerebro: el hipocampo sigue analizando el lenguaje bajo anestesia general

En el mundo médico, durante mucho tiempo se creyó que un paciente bajo anestesia general estaba totalmente desconectado del mundo exterior y que su conciencia dejaba de procesar señales externas. Sin embargo, un nuevo estudio realizado por científicos del Baylor College of Medicine en EE. UU. ha cambiado estas perspectivas. Según el trabajo publicado en la revista Nature, el hipocampo, la parte del cerebro humano responsable de la memoria, continúa analizando el lenguaje y prediciendo palabras incluso bajo anestesia profunda. Así lo informa Ixbt.com informa .

Un equipo de investigadores dirigido por el neurocirujano Samir Sheth monitoreó la actividad cerebral de siete pacientes durante una cirugía. Para ello, se utilizaron por primera vez microchips de alta resolución llamados Neuropixels en el hipocampo humano. Esta tecnología permitió leer las señales de cientos de neuronas individuales simultáneamente y con una precisión sin precedentes. A pesar de que los pacientes estaban bajo anestesia profunda con propofol, se descubrió que su cerebro realizaba cálculos complejos.

¿Cómo procesan las neuronas el lenguaje?

Durante el experimento, se leyeron historias cortas a los pacientes bajo anestesia. Los resultados fueron sorprendentes: las neuronas del hipocampo no solo reaccionaron al sonido, sino que también distinguieron categorías gramaticales: sustantivos, verbos y adjetivos. Lo más importante es que el cerebro activó el mecanismo de codificación predictiva (predictive coding), prediciendo la siguiente palabra en una oración basándose en probabilidades, tal como ocurre en estado de vigilia.

Los científicos señalan que este proceso es muy similar al principio de funcionamiento de los sistemas de IA modernos, en particular los LLM (grandes modelos de lenguaje). Al igual que modelos como ChatGPT generan la siguiente palabra basándose en el contexto previo, el cerebro humano bajo anestesia predice la continuación del discurso de la misma manera. Este descubrimiento podría servir para formar conceptos comunes entre los campos de la neurobiología y la IA.

Oportunidades y limitaciones futuras

La importancia práctica del estudio se considera muy alta. Tales señales obtenidas del hipocampo podrían ser útiles en el futuro para crear neuroprótesis para pacientes con centros del lenguaje dañados o que han sufrido un accidente cerebrovascular. Es decir, mediante el análisis de la actividad cerebral, surge la posibilidad de restaurar las palabras que una persona desea decir con la ayuda de la tecnología.

Según ixbt.com, los investigadores también piden cautela al interpretar los resultados. Por ahora, este fenómeno solo se ha observado bajo anestesia con propofol. Se desconoce si este proceso se repite durante el sueño natural o en estado de coma. Además, dado que el experimento se limitó al hipocampo, el grado de participación de otras partes del cerebro en este proceso requiere estudios adicionales.

Aun así, este descubrimiento es un paso importante que demuestra la complejidad de la conciencia humana y la capacidad del cerebro para mantener el procesamiento de información incluso en las condiciones más difíciles.