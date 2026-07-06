Mundial 2026: Sigue el partido México vs Inglaterra con nosotros
En los octavos de final de la Copa Mundial 2026, las selecciones de México e Inglaterra se enfrentan. Este encuentro Zamin.uz será cubierto en directo a través de un minuto a minuto.
El partido comenzará a las 06:00, hora de Taskent. Los aficionados recibirán información inmediata sobre el desarrollo del juego, goles, tiros a puerta y desviados, decisiones del VAR, amonestaciones y sustituciones.
En la alineación de México, Raúl Jiménez, Roberto Alvarado y Julián Quiñones liderarán el ataque. Por parte de Inglaterra, Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka y Anthony Gordon forman parte del once inicial.
La importancia del duelo es máxima: el ganador avanzará a los cuartos de final y el perdedor quedará eliminado del torneo.
Todos los eventos principales del partido Zamin.uz se pueden seguir a través de la transmisión en vivo en el sitio web.
…