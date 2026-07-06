Noruega vence a Brasil y avanza a los cuartos de final

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Noruega vence a Brasil y avanza a los cuartos de final

En los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA, Noruega derrotó a Brasil por 2-1 y avanzó a la siguiente ronda. El encuentro se disputó en el estadio ubicado en East Rutherford, dentro del área metropolitana de Nueva York, en Nueva Jersey. Erling Haaland anotó ambos goles para Noruega. Abrió el marcador en el minuto 79 y volvió a marcar en el minuto 90. El único gol de Brasil fue obra de Neymar de penalti en el minuto 90+10.

Noruega tuvo una gran superioridad en la posesión del balón durante el encuentro. El equipo controló el esférico el 66 % del tiempo, mientras que el registro de Brasil fue del 34 %.

Brasil realizó 12 remates hacia la portería rival, de los cuales 4 fueron a puerta. Noruega disparó 9 veces, logrando 5 remates a portería.

Noruega también fue muy superior en el número de pases. El equipo realizó 653 pases con una precisión del 91 %. Brasil completó 313 pases, con un 88 % de acierto.

En el partido, los jugadores de Brasil cometieron 7 faltas, mientras que los de Noruega cometieron 4. Brasil recibió una tarjeta amarilla y Noruega no fue amonestada. Ambos equipos ejecutaron 5 tiros de esquina y el número de fueras de juego fue de 1-1.

Tras el gol de Haaland en el minuto 79, Brasil intentó aumentar la presión. Sin embargo, en el minuto 90, el delantero noruego marcó su segundo tanto. Aunque Neymar anotó un penalti en el tiempo añadido, Brasil no pudo remontar el partido.

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Nodirbek Razzokov
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