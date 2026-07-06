Neymar pone fin a su carrera en la selección de Brasil

·209·Deportes
Neymar pone fin a su carrera en la selección de Brasil

Neymar ha anunciado su retiro del fútbol internacional después de que la selección de Brasil fuera eliminada por Noruega en la Copa Mundial 2026, informa el sitio Sports.kz.

El delantero de 34 años disputó su último partido con la selección nacional en los octavos de final de la Copa Mundial contra Noruega. Neymar entró desde el banquillo y anotó un penalti en el tiempo añadido.

Sin embargo, su gol no pudo evitar la derrota de Brasil. El encuentro terminó con una victoria de 2-1 para Noruega, dejando a Brasil fuera del Mundial.

Este tanto fue el primero y el último de Neymar en esta Copa Mundial. Tras el partido, confirmó que no volverá a jugar con la selección brasileña.

«Lo intenté. Lo intenté. Todo comenzó aquí, en el MetLife Stadium, y aquí termina. Se acabó», declaró Neymar.

El futbolista ha disputado un total de 130 partidos con la selección de Brasil, marcando 80 goles. De esta manera, pone fin a su trayectoria internacional.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Mundial 2026: Sigue el partido México vs Inglaterra con nosotrosMundial 2026: Sigue el partido México vs Inglaterra con nosotrosHoy, 04:31Anunciadas las alineaciones para el partido entre México e InglaterraAnunciadas las alineaciones para el partido entre México e InglaterraHoy, 04:27Brasil eliminado de la Copa del Mundo 2026: Erling Haaland envía a la Seleção a casaBrasil eliminado de la Copa del Mundo 2026: Erling Haaland envía a la Seleção a casaHoy, 03:15Noruega vence a Brasil y avanza a los cuartos de finalNoruega vence a Brasil y avanza a los cuartos de finalHoy, 03:14Sigue el partido Brasil vs Noruega en vivo en nuestro sitioSigue el partido Brasil vs Noruega en vivo en nuestro sitioHoy, 00:48Erling Haaland podría dejar el Manchester CityErling Haaland podría dejar el Manchester CityHoy, 00:13
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán