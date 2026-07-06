Neymar pone fin a su carrera en la selección de Brasil

Neymar ha anunciado su retiro del fútbol internacional después de que la selección de Brasil fuera eliminada por Noruega en la Copa Mundial 2026, informa el sitio Sports.kz.

El delantero de 34 años disputó su último partido con la selección nacional en los octavos de final de la Copa Mundial contra Noruega. Neymar entró desde el banquillo y anotó un penalti en el tiempo añadido.

Sin embargo, su gol no pudo evitar la derrota de Brasil. El encuentro terminó con una victoria de 2-1 para Noruega, dejando a Brasil fuera del Mundial.

Este tanto fue el primero y el último de Neymar en esta Copa Mundial. Tras el partido, confirmó que no volverá a jugar con la selección brasileña.

«Lo intenté. Lo intenté. Todo comenzó aquí, en el MetLife Stadium, y aquí termina. Se acabó», declaró Neymar.

El futbolista ha disputado un total de 130 partidos con la selección de Brasil, marcando 80 goles. De esta manera, pone fin a su trayectoria internacional.