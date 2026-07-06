El misterio de la radiación de Hawking: científicos descubren un nuevo mecanismo de evaporación de los agujeros negros

Se ha producido un avance importante en la investigación sobre la radiación de Hawking, una de las teorías más complejas y controvertidas de la física moderna. Un equipo internacional de científicos de Alemania, México e Israel presentó un modelo inesperado y mucho más sencillo que explica el mecanismo de emisión de energía de los agujeros negros. Este descubrimiento podría abrir una nueva era en la comprensión de la evolución de los objetos más misteriosos del universo. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la teoría propuesta por Stephen Hawking en 1974, los agujeros negros no son objetos puramente «absorbentes». Debido a efectos cuánticos, emiten una radiación térmica muy débil y, con el paso del tiempo, pierden masa y se evaporan. Sin embargo, en las condiciones reales del universo, esta radiación es imposible de detectar porque se pierde entre el ruido de fondo cósmico. Por ello, los investigadores se centran en crear análogos ópticos de agujeros negros en condiciones de laboratorio.

Un «agujero negro» en el laboratorio

Físicos de la Universidad de Paderborn (Alemania) y del Instituto Weizmann (Israel) utilizaron un sistema óptico especial basado en guías de onda de luz no lineales. Este dispositivo permitió modelar el horizonte de sucesos de un agujero negro: el límite del cual nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Durante los experimentos, los científicos descubrieron que el proceso de aparición de la radiación de Hawking es mucho más simple de lo que se pensaba anteriormente.

Las teorías anteriores describían esta radiación como una cadena de varios procesos cuánticos complejos. El nuevo estudio muestra que un mecanismo de retroalimentación entre la radiación y el sistema mismo juega un papel clave. El líder del estudio, Lorenzo M. Procopio, destaca que este nuevo modelo no solo simplifica la teoría, sino que ayuda a comprender mejor cómo se produce la radiación en sistemas gravitacionales reales.

Otro aspecto importante del estudio es que la radiación de Hawking no es solo un proceso pasivo. Los experimentos demostraron que la radiación ejerce una influencia activa sobre el sistema que la genera. Precisamente este mecanismo de retroalimentación es el factor principal que confirma que los agujeros negros pueden perder masa y, finalmente, desaparecer por completo.

El punto de unión entre la física cuántica y la teoría de la relatividad

La importancia de este descubrimiento no se limita a los agujeros negros. La radiación de Hawking es uno de los pocos puntos donde la relatividad general y la mecánica cuántica, dos teorías fundamentales pero contradictorias, pueden unificarse. Los científicos aún no han logrado crear una teoría única de la «gravedad cuántica» del universo, y los experimentos de laboratorio son el paso más prometedor en este camino.

Para los entusiastas de la ciencia, esta noticia significa que el estudio de las leyes de la física fundamental ya no se realiza solo a través de telescopios gigantes, sino también con equipos de laboratorio compactos. Dichas investigaciones servirán en el futuro para responder preguntas sobre el origen del universo y su destino final.

Según datos de Ixbt.com, los resultados de este trabajo científico han despertado un gran interés en el mundo de la física. Si los resultados de laboratorio se confirman con observaciones astrofísicas, será la prueba definitiva de la mayor idea de Stephen Hawking, que podría ser considerada digna de un premio Nobel póstumo.