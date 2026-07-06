El sistema Tesla FSD suspende las pruebas: el Autopilot aún no puede reemplazar al humano

A pesar del rápido avance de las tecnologías de conducción autónoma, los sistemas de IA modernos siguen cometiendo errores graves en condiciones de tráfico sencillas. Un estudio exhaustivo realizado en Australia demostró que el sistema Full Self-Driving (FSD) de Tesla aún no ha alcanzado un nivel de seguridad que permita circular sin intervención humana. Esto significa que el «momento ChatGPT» para los coches autónomos, predicho por el CEO de NVIDIA, Jensen Huang, aún está lejos. Así lo informa Ixbt.com informa .

Durante las pruebas realizadas durante más de 100 días en las carreteras de Queensland, un Tesla Model Y provocó más de 500 situaciones críticas. Según ixbt.com, los investigadores crearon un archivo abierto especial, White Box Autonomy, para registrar cada fallo y movimiento impreciso del sistema. Curiosamente, aunque a veces el sistema conduce con mayor precisión que los conductores profesionales, comete errores inesperados en situaciones cotidianas.

Errores inesperados y vulnerabilidades del sistema

Las pruebas revelaron que el sistema Tesla FSD a veces interpreta mal incluso las líneas de carril bien marcadas. Por ejemplo, al cruzar puentes pequeños, el coche no pudo definir la trayectoria y comenzó a zigzaguear. Asimismo, en zonas con límites de velocidad, especialmente cerca de escuelas, el sistema se equivocó en el 90 % de los casos. Incluso fuera del horario escolar, el coche reducía la velocidad innecesariamente, obstaculizando a otros conductores.

Desde el punto de vista de la seguridad, las situaciones más peligrosas se observaron en los pasos a nivel ferroviarios. En un caso, el Tesla siguió a otro vehículo y estuvo a punto de detenerse justo sobre las vías. El conductor tuvo que activar el freno de emergencia para evitar el peligro. Estos incidentes demuestran que los sistemas autónomos aún no pueden analizar completamente el entorno.

Factor humano e intersecciones complejas

Los investigadores señalan que la tarea más difícil para los sistemas autónomos es la interacción informal con otros conductores. En situaciones como ceder el paso o incorporarse al tráfico, los algoritmos suelen dudar. El sistema cometió más errores en los siguientes casos:

Circulación en rotondas complejas;

Paso entre coches aparcados en fila estrecha;

Clasificación errónea de conductores de patinetes como peatones;

Incapacidad para ver señales de tráfico en condiciones meteorológicas adversas.

La implementación de estas tecnologías en las condiciones locales parece compleja por ahora. La calidad de las líneas viales y la cultura de conducción basada en la comprensión mutua suponen un gran desafío para sistemas como Tesla FSD. El hecho de que ningún trayecto se completara sin intervención humana demuestra que la tecnología aún es inmadura.

En conclusión, los sistemas de conducción autónoma son muy útiles como función de asistencia, pero es peligroso confiarles el volante por completo. Las empresas siguen mejorando el software, pero se necesitarán varios años más y millones de kilómetros de pruebas para lograr una autonomía total.