Salario de hasta 5000 euros: Italia abre convocatoria para médicos

Se ofrecen puestos de trabajo bien remunerados para médicos y enfermeros uzbekos en la región de Cerdeña, Italia. Así lo ha la Agencia de Migración informado.

Se informa que hay vacantes para médicos de urgencias (especialistas con máster, residencia o certificado en el área) y enfermería de nivel superior (candidatos con licenciatura). Cada año, se planea contratar a 100 especialistas en estas áreas.

Para participar en la convocatoria, se requiere que los candidatos no superen los 50 años. Al mismo tiempo, se dará prioridad a los candidatos menores de 40 años. Es obligatorio contar con educación médica superior (título). No se requiere experiencia laboral, pero los especialistas con experiencia tendrán ventaja.

Inicialmente, los candidatos recibirán formación en línea de italiano durante la Universidad de Perugia en colaboración con 7 meses. Las clases se impartirán en horarios flexibles. Los costos de estudio, es decir, 600 euros al mes, serán cubiertos totalmente por la Agencia de Migración.

Los especialistas que completen con éxito el curso de idiomas comenzarán a trabajar en Italia con un salario mensual de hasta 3500 euros. Gracias a las horas extra y los suplementos por turnos nocturnos, los ingresos totales pueden alcanzar entre 4000 y 5000 euros.

La jornada laboral está establecida en 38 horas semanales. Además, el empleador cubre los gastos de alojamiento, proporciona almuerzo y contrata un seguro médico para los empleados.

Los candidatos pueden registrarse a través del enlace indicado. Se puede obtener más información llamando al 71 202 33 55 (221).