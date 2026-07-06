Salario de hasta 5000 euros: Italia abre convocatoria para médicos

·29·Mundo
Salario de hasta 5000 euros: Italia abre convocatoria para médicos

Se ofrecen puestos de trabajo bien remunerados para médicos y enfermeros uzbekos en la región de Cerdeña, Italia. Así lo ha la Agencia de Migración informado.

Se informa que hay vacantes para médicos de urgencias (especialistas con máster, residencia o certificado en el área) y enfermería de nivel superior (candidatos con licenciatura). Cada año, se planea contratar a 100 especialistas en estas áreas.

Para participar en la convocatoria, se requiere que los candidatos no superen los 50 años. Al mismo tiempo, se dará prioridad a los candidatos menores de 40 años. Es obligatorio contar con educación médica superior (título). No se requiere experiencia laboral, pero los especialistas con experiencia tendrán ventaja.

Inicialmente, los candidatos recibirán formación en línea de italiano durante la Universidad de Perugia en colaboración con 7 meses. Las clases se impartirán en horarios flexibles. Los costos de estudio, es decir, 600 euros al mes, serán cubiertos totalmente por la Agencia de Migración.

Los especialistas que completen con éxito el curso de idiomas comenzarán a trabajar en Italia con un salario mensual de hasta 3500 euros. Gracias a las horas extra y los suplementos por turnos nocturnos, los ingresos totales pueden alcanzar entre 4000 y 5000 euros.

La jornada laboral está establecida en 38 horas semanales. Además, el empleador cubre los gastos de alojamiento, proporciona almuerzo y contrata un seguro médico para los empleados.

Los candidatos pueden registrarse a través del enlace indicado. Se puede obtener más información llamando al 71 202 33 55 (221).

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Más de 800 personas fallecieron en Alemania debido a la ola de calorMás de 800 personas fallecieron en Alemania debido a la ola de calorHoy, 19:09Trump publica otra burla sobre Giorgia MeloniTrump publica otra burla sobre Giorgia MeloniHoy, 19:04El gigantesco cuartel general militar de Egipto comienza oficialmente sus operacionesEl gigantesco cuartel general militar de Egipto comienza oficialmente sus operacionesHoy, 19:00Roban objetos raros de un famoso museo en FranciaRoban objetos raros de un famoso museo en FranciaHoy, 18:58Aparece una bandera roja en la ceremonia de despedida de Ali JameneiAparece una bandera roja en la ceremonia de despedida de Ali JameneiHoy, 16:36Un avión es golpeado por un fuego artificial a segundos de aterrizarUn avión es golpeado por un fuego artificial a segundos de aterrizarHoy, 15:11
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Primer caso de eutanasia en un niño pequeño en los Países Bajos
Primer caso de eutanasia en un niño pequeño en los Países Bajos