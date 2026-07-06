Asociación entre Bookshop.org, competidor de Amazon, y Kobo: el mercado de libros electrónicos cambia

La plataforma Bookshop.org, considerada uno de los principales competidores de Amazon en el mercado de libros electrónicos, anunció que implementará la compatibilidad con los lectores electrónicos Kobo, propiedad de Rakuten, antes de finales de este año. Esta es una noticia esperada para los lectores que desean apoyar a las librerías independientes pero prefieren el formato digital sobre el papel. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Durante mucho tiempo, el proceso de compra de libros en tiendas independientes desde dispositivos Kobo dependía de métodos obsoletos y pasos técnicos complejos. Muchos usuarios expresaron dificultades al intentar adquirir libros electrónicos en sus tiendas locales favoritas. La nueva integración entre Bookshop.org y Kobo tiene como objetivo resolver precisamente este problema.

Los retrasos han quedado atrás

Inicialmente, esta asociación estaba prevista para 2025, pero los plazos se trasladaron posteriormente a 2026. Incluso a principios de este año surgieron preocupaciones sobre la posible cancelación indefinida del proyecto. Sin embargo, el fundador y CEO de Bookshop.org, Andy Hunter, confirmó que la situación ha cambiado positivamente. Según sus palabras, las partes han llegado a un acuerdo sobre los términos comerciales y las cuestiones de gestión de derechos digitales (DRM).

En una entrevista con ixbt.com, Hunter destacó que los retrasos se debieron a la falta de recursos de ingeniería y a las estrictas exigencias de las editoriales sobre la gestión de derechos digitales. Actualmente, se están eliminando todos los obstáculos técnicos y el objetivo es poner en marcha el sistema antes de que finalice el año.

La ventaja de los lectores electrónicos

¿Por qué los usuarios prefieren dispositivos como Kobo en lugar de aplicaciones de iOS o Android? Hay varias razones:

La tecnología E-ink (tinta electrónica) no fatiga la vista y permite leer incluso bajo la luz del sol;

La batería del dispositivo dura varias semanas;

La interfaz centrada exclusivamente en la lectura no distrae al usuario.

Bookshop.org ya vende libros electrónicos a través de sus aplicaciones móviles. Sin embargo, la integración con Kobo permitirá a la plataforma crear una alternativa digna al ecosistema de Amazon Kindle. Esto es importante también para mercados en desarrollo, ya que la expansión de plataformas internacionales ofrece a los lectores locales una mayor variedad de opciones.

En conclusión, la asociación entre Bookshop.org y Kobo no es solo una novedad tecnológica, sino un paso importante para la supervivencia de las pequeñas librerías independientes en la era digital. Ahora, los lectores podrán disfrutar de la tecnología moderna y, al mismo tiempo, contribuir a los ingresos de las tiendas de su propia región.