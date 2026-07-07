Keychron presenta una potente estación de acoplamiento con interfaz Thunderbolt 5

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Keychron presenta una potente estación de acoplamiento con interfaz Thunderbolt 5

La marca Keychron, mundialmente conocida por sus teclados mecánicos, ha ampliado inesperadamente su catálogo al presentar la estación de acoplamiento de alta tecnología Thunderbolt 5 Dock (14-in-1). Se trata de un tipo de producto totalmente nuevo para la empresa, que atrae la atención de los usuarios profesionales gracias a su compatibilidad con los estándares de transferencia de datos más modernos. Así lo informa Ixbt.com informa .

El estándar Thunderbolt 5 es todavía muy nuevo en el mercado y el número de accesorios con esta tecnología es extremadamente limitado. Para cubrir este vacío, Keychron ofrece una estación de acoplamiento compacta pero funcional con carcasa de metal. El precio del dispositivo es de 350 dólares, lo que demuestra que pertenece al segmento premium.

Opciones de conectividad ampliadas

Según la información de ixbt.com, la nueva estación de acoplamiento incluye un total de 14 puertos. Esto sirve para maximizar las capacidades de un ordenador portátil o de sobremesa. El dispositivo cuenta con los siguientes puertos:

  • Tres puertos Thunderbolt 5;
  • Dos salidas de vídeo HDMI;
  • Cuatro puertos USB 3.2 y un puerto USB-C 10Gb;
  • Ranuras para tarjetas de memoria SD y microSD;
  • Conector de red RJ45 2.5Gb;
  • Salida de audio de 3.5 mm.
Este conjunto de puertos permite conectar varios monitores simultáneamente, trabajar con dispositivos de almacenamiento externo de alta velocidad y garantizar una conexión a internet estable. Especialmente para los editores de vídeo y diseñadores gráficos, el ancho de banda de Thunderbolt 5 ofrece una gran ventaja.

Características de potencia y diseño

El Keychron Thunderbolt 5 Dock no solo transfiere datos, sino que también puede suministrar hasta 140 W de potencia al portátil conectado. Esto es suficiente para cargar a máxima velocidad los MacBook Pro modernos y otros portátiles potentes. El dispositivo viene acompañado de un bloque de carga de 180 W basado en tecnología GaN (nitruro de galio) y un cable Thunderbolt 5.

La carcasa del dispositivo está fabricada completamente en metal, lo que no solo garantiza durabilidad, sino que también ayuda a disipar el calor de manera eficiente durante el trabajo. Las dimensiones de la estación de acoplamiento son de 165 x 98 x 53 mm y su peso es de 856 gramos. Esto garantiza que se mantenga estable sobre el escritorio sin ocupar mucho espacio.

Teniendo en cuenta que los portátiles compatibles con Thunderbolt 5 (como los modelos MacBook de nueva generación) son cada vez más populares, este producto de Keychron puede convertirse en una de las soluciones más óptimas para los usuarios que buscan configurar una estación de trabajo profesional.

KeychronThunderbolt 5TecnologíaGadgetPortátil
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Abror Shuhratov
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