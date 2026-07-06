Científicos convierten cucarachas en ciber-robots controlados remotamente

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Científicos convierten cucarachas en ciber-robots controlados remotamente

Científicos de Singapur han dado un paso revolucionario en la robótica al lograr convertir cucarachas vivas en ciber-organismos controlados remotamente. Según los resultados del estudio publicado en la revista Nature Communications, estos sistemas bio-híbridos son capaces de moverse no solo en tierra, sino también bajo el agua mediante dispositivos «aqualung» especialmente diseñados. Así lo informa Ixbt.com informa .

El equipo dirigido por el profesor Hirotaka Sato de la Universidad Tecnológica de Nanyang eligió cucarachas de Madagascar para este proyecto. Estos insectos destacan por su resistencia, su capacidad de vivir hasta cinco años y su gran adaptabilidad a condiciones adversas. El objetivo de los científicos es crear una plataforma controlable que pueda realizar operaciones de búsqueda y rescate en escombros y zonas peligrosas donde los robots tradicionales no pueden acceder.

Tecnología de respiración subacuática

El mayor obstáculo técnico del proyecto era la incapacidad de las cucarachas para permanecer bajo el agua durante mucho tiempo. Para resolver el problema, los ingenieros imprimieron en 3D módulos en miniatura que cubren los orificios respiratorios del insecto. Este sistema no se basa en tanques de oxígeno, sino en una reacción química. Una mezcla de peróxido de hidrógeno y dióxido de manganeso se descompone para suministrar oxígeno directamente al sistema respiratorio del insecto.

Los investigadores intentaron inicialmente instalar los dispositivos de control en el dorso del insecto como una «mochila». Sin embargo, se descubrió que este método reducía la velocidad de movimiento de la cucaracha. Como resultado, todos los microcircuitos y fuentes de energía se colocaron directamente sobre el cuerpo del insecto. Esto permitió a los ciber-organismos moverse bajo el agua con la misma alta velocidad que en tierra.

Perspectivas y ventajas futuras

Los experimentos demostraron que las cucarachas modificadas pueden permanecer activas bajo el agua hasta por tres horas. Lo más importante es que, tras el experimento, no se observaron cambios negativos en el estado general de los insectos. Según la información de ixbt.com, estos sistemas bio-híbridos tienen varias ventajas sobre los robots clásicos:

  • Costos de producción extremadamente bajos;
  • Alta eficiencia energética (el insecto obtiene energía para su movimiento a través de la alimentación);
  • Capacidad para moverse en terrenos complejos y espacios estrechos;
  • Posibilidad de uso en condiciones extremas, incluyendo misiones en otros planetas.
Actualmente, los investigadores están trabajando en mejorar estos ciber-cucarachas y en instalarles sensores y cámaras. Se espera que en el futuro estos «robots vivos» se conviertan en asistentes clave para buscar personas bajo los escombros tras terremotos o para explorar zonas radiactivas peligrosas para la vida humana.

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Abror Shuhratov
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