66 perritos calientes en 10 minutos: un plusmarquista estadounidense vuelve a sorprender a todos

Mientras algunos buscan pasar a la historia por sus logros deportivos, científicos o artísticos, otros se dan a conocer por récords inusuales. El estadounidense Joey Chestnut es uno de ellos, y una vez más ha demostrado que no tiene rival en el mundo de los concursos de comer perritos calientes.

El plusmarquista estadounidense ganó su 18º título en la tradicional competición de comer perritos calientes. Para lograrlo, consiguió ingerir 66 perritos en solo 10 minutos, dejando atrás a sus competidores.

Joey Chestnut es considerado el participante más exitoso en la historia de este concurso. A lo largo de los años, ha registrado varios récords, convirtiéndose en el líder absoluto en esta disciplina.

Como dato, el mejor resultado de Chestnut se registró en 2021. En aquella ocasión, batió su propio récord al comer 76 perritos calientes en 10 minutos, un logro que le valió un lugar en el Libro Guinness de los Récords.

Su nueva victoria ha sido ampliamente comentada en las redes sociales, causando el asombro de muchos usuarios.