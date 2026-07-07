El CEO de Vercel sobre el futuro de la IA: Agentes y cuestiones de seguridad

Guillermo Rauch, CEO de Vercel, compartió sus opiniones sobre las etapas de desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial (AI) y los principales problemas actuales del sector. Según él, la fase de prototipado y experimentación del año pasado ha quedado atrás; ahora las empresas están pasando a una fase de implementación seria de la AI en sus procesos de producción. Actualmente, la plataforma Vercel procesa 6 millones de despliegues al día, la mitad de los cuales son gestionados por agentes que escriben código. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Rauch destacó dos direcciones principales para los agentes de AI. La primera son los agentes de codificación que ayudan a los desarrolladores, aumentando significativamente el consumo de tokens a nivel mundial. La segunda son los agentes internos que ayudan a gestionar los procesos dentro de la empresa. Sin embargo, la seguridad de los datos y el control de los derechos de acceso siguen siendo temas críticos. Según el portal Ixbt.com, el líder de Vercel propone un sistema Sandbox especial para resolver estos problemas.

Seguridad y control de datos

Vercel Sandbox es una herramienta que permite colocar a un agente de AI en un entorno restringido. Esto permite que el agente demuestre su inteligencia mientras se controla estrictamente, mediante políticas, a qué datos puede acceder y cuáles puede exportar. Rauch señala que esto es especialmente importante para las grandes corporaciones. Por ejemplo, empresas como Airbus tienen bases de código confidenciales de décadas, y una herramienta de AI mal configurada podría enviar estos datos a servidores en la nube para su entrenamiento.

En cuanto a los agentes corporativos internos, pueden aumentar drásticamente la eficiencia de los empleados. Por ejemplo, los representantes de ventas ahora pueden preguntar a la AI qué base de clientes está creciendo más rápido sin esperar informes analíticos complejos. Esto ahorra tiempo de análisis y acelera el proceso de toma de decisiones.

El CEO de Vercel también mencionó un nuevo framework llamado Eve. Con este sistema, las instrucciones y habilidades de los agentes se pueden definir en lenguaje natural simple. Esto permite que los empleados que no son desarrolladores utilicen las capacidades de la AI de forma segura. Actualmente, más de 1 billón de tokens pasan diariamente por la pasarela de AI de la empresa, lo que demuestra el crecimiento vertiginoso del sector.

Como conclusión, la AI ya no es solo un juguete interesante, sino que se está convirtiendo en una parte integral de los negocios. Los desarrolladores y startups utilizan activamente plataformas como Vercel. El funcionamiento de los agentes de AI en un entorno seguro y controlado será un factor clave para prevenir la fuga de datos corporativos en el futuro.