Apple presenta la posibilidad de personalizar completamente la voz de Siri

Apple ha lanzado una función para ajustar la velocidad y la expresividad del asistente de voz Siri en la nueva versión beta de su sistema operativo iOS 27. Esta actualización es un paso importante para hacer que el asistente de Apple sea más humano y natural, permitiendo a los usuarios adaptar la interacción con la IA a sus preferencias. Así lo informa Techcrunch.com reporta .

Esta novedad, que apareció en la versión iOS 27 beta 3, fue anunciada previamente en la conferencia WWDC 26. Ahora, los probadores pueden utilizar controles deslizantes especiales llamados "Pace" (Velocidad) y "Expressivity" (Expresividad) en el menú de Siri. Con estos ajustes, es posible ralentizar o acelerar el ritmo de habla del asistente, así como cambiar el nivel de emoción en su voz.

Según datos de ixbt.com, Apple pretende competir con rivales como ChatGPT mediante este paso. Se sabe que OpenAI ya había ofrecido funciones avanzadas en su asistente de voz ChatGPT, permitiendo a los usuarios elegir no solo la velocidad, sino también la calidez, el entusiasmo e incluso el estilo de comunicación (profesional, amistoso o divertido).

Siri es ahora más inteligente y flexible

Durante el proceso de configuración de la voz de Siri, el sistema permite al usuario escuchar inmediatamente los cambios seleccionados. Por ejemplo, el asistente dice frases estándar como "Tienes un mensaje nuevo" con diferentes tempos y entonaciones. Esto ayuda a los propietarios de iPhone a elegir el formato de comunicación más cómodo para ellos.

En el nuevo sistema iOS 27, Siri no se limita solo a la voz. Está profundamente integrado en todas las capas del sistema, permitiendo a los usuarios intercambiar mensajes a través de la Dynamic Island, interactuar con el asistente presionando el botón lateral o mediante la aplicación dedicada de Siri. El nuevo Siri basado en IA está siendo entrenado para ofrecer respuestas más precisas mediante la indexación de los datos personales del usuario.

Cabe señalar que, durante el proceso de prueba beta, algunos usuarios han tenido problemas para acceder a las funciones de Siri después de la actualización. Esto suele estar relacionado con la reoptimización de los datos por parte de los modelos de IA en el dispositivo, lo que puede requerir cierto tiempo hasta que el sistema funcione completamente. Además, el icono de la aplicación Reminders ha sido actualizado en la versión iOS 27 beta 3.

Esta estrategia de Apple tiene como objetivo acercar la IA a la vida cotidiana. Siri ya no es solo un robot que ejecuta comandos, sino que se está convirtiendo en un compañero digital capaz de adaptarse al estado de ánimo y los deseos del usuario. Se espera que estas funciones estén disponibles para todos los usuarios con la versión final de iOS 27.