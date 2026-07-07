Un ordenador cuántico de IBM realiza los primeros cálculos en el campo de la energía de fusión

IBM ha abierto una nueva página en la historia de la computación cuántica: el ordenador cuántico de la marca ha calculado por primera vez la composición de los materiales necesarios para la energía de fusión. Esta investigación, realizada en colaboración con el Laboratorio Nacional de Oak Ridge de EE. UU., se espera que sea un paso importante hacia la creación de reactores de fusión, considerados una fuente de «energía inagotable». Así lo informa Ixbt.com informa .

Con la ayuda de un sistema cuántico, los científicos lograron modelar nueve configuraciones moleculares diferentes de un material prometedor para la producción de tritio. El tritio es considerado uno de los combustibles principales para la mayoría de los proyectos modernos de reactores de fusión. Los representantes de IBM destacan que este es el primer caso en el mundo en el que un ordenador cuántico realiza una tarea práctica tan compleja.

Materiales de nueva generación y enfoque híbrido

En el centro del estudio se encuentra una mezcla de sales fundidas llamada FLiBe (compuestos de litio, berilio y flúor). Esta sustancia se considera uno de los materiales más adecuados para la regeneración y extracción de tritio en reactores de fusión. Sin embargo, estudiar sus propiedades a nivel molecular era una tarea muy compleja para las tecnologías tradicionales.

Según ixbt.com, para lograr este resultado, los investigadores utilizaron un método híbrido. Combinaron la potencia de la computación cuántica, los sistemas de AI y los superordenadores de clase exaflops. Esta sinergia permitió predecir el comportamiento de moléculas complejas con mucha más precisión que los métodos tradicionales.

Los expertos de IBM explican que a medida que aumenta el tamaño y la complejidad de las moléculas modeladas, los cálculos se vuelven exponencialmente más difíciles para los ordenadores clásicos. Los ordenadores cuánticos, por su naturaleza, están adaptados para simular procesos a nivel atómico y molecular, lo que podría acelerar dichas investigaciones en décadas.

Un paso hacia la energía del futuro

Este logro no es solo un experimento de laboratorio, sino un factor que acerca la construcción de centrales eléctricas de fusión comerciales. La creación de una tecnología eficiente de producción de tritio desempeñará un papel decisivo en la independencia energética y la transición hacia fuentes de energía limpias. Para los países que aspiran a la estabilidad energética, tales saltos tecnológicos a escala global tienen una importancia capital a largo plazo.

El hecho de que las tecnologías cuánticas comiencen a resolver problemas reales de la industria y la energía demuestra que este campo ha pasado de la teoría a la aplicación práctica. IBM y sus socios planean ahora ampliar la escala de los cálculos y modelar procesos químicos aún más complejos.