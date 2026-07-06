Robo de joyas por valor de 4 millones de euros en un museo francés

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Robo de joyas por valor de 4 millones de euros en un museo francés

Situado en el noreste de Francia, el Museo Laliquefue escenario de un robo importante y sonado. Personas no identificadas irrumpieron en el museo y robaron joyas preciosas con un valor total estimado en casi 4 millones de euros.Así lo informó France 24. Según se ha informado,

el incidente ocurrió en la noche del 6 de julio en el museo ubicado en la ciudad de Wingen-sur-Moder. Según la investigación, los delincuentes entraron al edificio alrededor de las 05:30 y se dirigieron directamente a la sala de exposiciones donde se guardan las joyas más valiosas.

Según las primeras estimaciones, se llevaron cerca de 20 joyas únicas. El daño material está siendo evaluado, pero los expertos estiman su valor en varios millones de euros, probablemente cerca de 4 millones de euros.Tras el incidente, la dirección del museo decidió

Dos coronas de oro decoradas con perlas y motivos frutales se encuentran en exhibición.

cerrar la institución durante unos días para garantizar la seguridad y realizar las investigaciones pertinentes. Según los informes, la alarma de seguridad se activó durante el robo. Sin embargo, al inspeccionar el lugar, el personal de limpieza del museo llegó primero y alertó inmediatamente a la policía.

Actualmente, las autoridades están analizando minuciosamente las imágenes de las cámaras de seguridad. Los investigadores continúan con una amplia labor de indagación para identificar a los criminales, determinar su ruta de escape y recuperar los objetos valiosos robados.

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Aziza Shukhratova
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