Explosiones cerca del hotel donde se alojaba Macron

Varias explosiones ocurrieron en Damasco, la capital de Siria, cerca del hotel donde se alojaba el presidente francés Emmanuel Macron. Así lo informó una fuente de seguridad a la agencia Reuters .

Según se informó, se escucharon varias detonaciones fuertes alrededor del hotel y una espesa columna de humo se elevó en el cielo. Tras el incidente, los servicios de seguridad acordonaron inmediatamente la zona, las carreteras fueron cerradas temporalmente y se implementaron medidas de seguridad adicionales.

Al mismo tiempo, según la información difundida por el Palacio del Elíseo, las explosiones no se escucharon mientras se desplazaba la comitiva del presidente francés. Un periodista de Reuters que acompaña a Macron también declaró que no escuchó ninguna explosión durante los eventos matutinos en los que participó el jefe de Estado.

Poco después, Emmanuel Macron mantuvo una reunión oficial en el palacio presidencial con el presidente sirio Ahmad al-Sharaa. De esta manera, se convirtió en el primer jefe de Estado europeo en visitar Siria después de que el grupo «Hayat Tahrir al-Sham», liderado por Ahmad al-Sharaa, derrocara el gobierno de Bashar al-Assad en 2024.

Según las autoridades sirias, las explosiones dejaron un total de 18 heridos, incluidos cuatro agentes de policía. Los videos difundidos en redes sociales muestran un vehículo en llamas y humo saliendo del lugar del incidente.

Una fuente de los servicios de seguridad sirios informó a la agencia Agence France-Presse que uno de los artefactos explosivos fue colocado en un contenedor de basura y el otro en un automóvil estacionado cerca del hotel Four Seasons .

Hasta el momento, no se ha proporcionado información oficial sobre víctimas mortales. Asimismo, ningún grupo armado u organización ha reivindicado la responsabilidad de las explosiones. La investigación continúa en curso.