Baseus presenta una de las baterías externas más delgadas del mundo

·34·Tecnología
Baseus presenta una de las baterías externas más delgadas del mundo

En el mercado actual de gadgets, la combinación de compacidad y eficiencia es cada vez más importante. Baseus, una de las marcas líderes en la fabricación de accesorios, ha iniciado la comercialización global de su nuevo producto: la batería externa magnética Picogo Air AM71. Se espera que este dispositivo atraiga la atención de muchos usuarios gracias a su carcasa de grosor récord. Así lo informa Ixbt.com informa .

La principal característica del nuevo modelo es su grosor, que es de solo 6,8 milímetros. Tal dimensión hace que el dispositivo sea casi imperceptible cuando está adherido a la parte posterior del smartphone y no causa molestias en el uso diario. Según la información de Ixbt.com, la Picogo Air AM71 ya está a la venta en los mercados de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea.

Capacidades técnicas y potencia

Aunque el dispositivo es extremadamente delgado, alberga una batería de 5000 mAh de capacidad. Esta cifra es suficiente para cargar completamente los smartphones modernos al menos una vez. El dispositivo ofrece una potencia de 7,5 W en modo de carga magnética inalámbrica. Si el usuario prefiere cargar mediante cable a través del puerto USB-C, la velocidad de transferencia de energía aumenta hasta los 20 W.

Los ingenieros de Baseus también han prestado especial atención a la seguridad y durabilidad del dispositivo. La carcasa de la Picogo Air AM71 está fabricada en aluminio y cuenta con una superficie estriada especial. Este diseño no solo aporta una estética elegante, sino que también garantiza una disipación térmica eficaz durante el funcionamiento, protegiendo al dispositivo del sobrecalentamiento.

Gestión inteligente y política de precios

Otro aspecto destacable es la implementación de la tecnología NFC PowerSense. Gracias a esta función, los usuarios pueden monitorear los siguientes datos en tiempo real a través de una aplicación móvil dedicada:

  • Nivel de carga actual de la batería;
  • Estado general y degradación de la batería;
  • Número de ciclos de carga;
  • Temperatura de funcionamiento del dispositivo.
Actualmente, el nuevo gadget se ofrece en colores plata y negro. En cuanto a los precios, la Baseus Picogo Air AM71 tiene un valor de 69,99 dólares en EE. UU. y 69,99 euros en los países europeos.

Este gadget puede ser una opción especialmente cómoda para los usuarios de iPhone, ya que es perfectamente compatible con la tecnología MagSafe. La combinación de compacidad y funciones inteligentes distingue significativamente al nuevo modelo de sus competidores en el mercado.

BaseusBateríaTecnologíaGadgetSmartphone
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Lanzamiento del Nothing Phone (4b): 6 años de actualizaciones y una batería récordLanzamiento del Nothing Phone (4b): 6 años de actualizaciones y una batería récordHoy, 16:58El minorista en línea Samokat prueba la entrega mediante robots mensajerosEl minorista en línea Samokat prueba la entrega mediante robots mensajerosHoy, 16:22Rosatom presenta una estación de carga móvil autónoma para vehículos eléctricosRosatom presenta una estación de carga móvil autónoma para vehículos eléctricosHoy, 15:29El evento del siglo: en 2029, 7.600 millones de personas verán el asteroide Apophis a simple vistaEl evento del siglo: en 2029, 7.600 millones de personas verán el asteroide Apophis a simple vistaHoy, 14:26Aparecen los primeros vehículos terrestres autónomos estadounidenses en el frente ucranianoAparecen los primeros vehículos terrestres autónomos estadounidenses en el frente ucranianoHoy, 14:21Microsoft inicia una gran reforma en la industria del juego: Xbox despide a miles de empleadosMicrosoft inicia una gran reforma en la industria del juego: Xbox despide a miles de empleadosHoy, 13:56
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance
La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance