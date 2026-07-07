Baseus presenta una de las baterías externas más delgadas del mundo

En el mercado actual de gadgets, la combinación de compacidad y eficiencia es cada vez más importante. Baseus, una de las marcas líderes en la fabricación de accesorios, ha iniciado la comercialización global de su nuevo producto: la batería externa magnética Picogo Air AM71. Se espera que este dispositivo atraiga la atención de muchos usuarios gracias a su carcasa de grosor récord. Así lo informa Ixbt.com informa .

La principal característica del nuevo modelo es su grosor, que es de solo 6,8 milímetros. Tal dimensión hace que el dispositivo sea casi imperceptible cuando está adherido a la parte posterior del smartphone y no causa molestias en el uso diario. Según la información de Ixbt.com, la Picogo Air AM71 ya está a la venta en los mercados de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea.

Capacidades técnicas y potencia

Aunque el dispositivo es extremadamente delgado, alberga una batería de 5000 mAh de capacidad. Esta cifra es suficiente para cargar completamente los smartphones modernos al menos una vez. El dispositivo ofrece una potencia de 7,5 W en modo de carga magnética inalámbrica. Si el usuario prefiere cargar mediante cable a través del puerto USB-C, la velocidad de transferencia de energía aumenta hasta los 20 W.

Los ingenieros de Baseus también han prestado especial atención a la seguridad y durabilidad del dispositivo. La carcasa de la Picogo Air AM71 está fabricada en aluminio y cuenta con una superficie estriada especial. Este diseño no solo aporta una estética elegante, sino que también garantiza una disipación térmica eficaz durante el funcionamiento, protegiendo al dispositivo del sobrecalentamiento.

Gestión inteligente y política de precios

Otro aspecto destacable es la implementación de la tecnología NFC PowerSense. Gracias a esta función, los usuarios pueden monitorear los siguientes datos en tiempo real a través de una aplicación móvil dedicada:

Nivel de carga actual de la batería;

Estado general y degradación de la batería;

Número de ciclos de carga;

Temperatura de funcionamiento del dispositivo.

Actualmente, el nuevo gadget se ofrece en colores plata y negro. En cuanto a los precios, la Baseus Picogo Air AM71 tiene un valor de 69,99 dólares en EE. UU. y 69,99 euros en los países europeos.

Este gadget puede ser una opción especialmente cómoda para los usuarios de iPhone, ya que es perfectamente compatible con la tecnología MagSafe. La combinación de compacidad y funciones inteligentes distingue significativamente al nuevo modelo de sus competidores en el mercado.