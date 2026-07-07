Rosatom presenta una estación de carga móvil autónoma para vehículos eléctricos

La corporación estatal rusa Rosatom presentó, en la feria industrial internacional Innoprom-2024, un desarrollo único que promete abrir un nuevo capítulo en la industria de los vehículos eléctricos. Se trata de una estación de carga móvil (EQS) autónoma que no depende de una red fija. Esta tecnología tiene como objetivo resolver el problema de la carga de vehículos eléctricos en áreas con infraestructura limitada. Así lo informa Ixbt.com informa .

A diferencia de las estaciones de carga tradicionales, este dispositivo móvil no requiere una conexión permanente a la red eléctrica. Puede llegar rápidamente a cualquier punto de centros de negocios, complejos residenciales, centros comerciales y estacionamientos. Esto permite a los conductores no tener que llevar sus vehículos a un lugar específico, sino solicitar el cargador directamente donde se encuentren.

Capacidades técnicas y conducción autónoma

El dispositivo cuenta con un acumulador de energía de 105 kWh, que proporciona una carga rápida en corriente continua con una potencia máxima de hasta 60 kW. Según información de ixbt.com, bastan unos 30 minutos para cargar la batería de un vehículo eléctrico de capacidad media. Una vez finalizado el proceso, la estación regresa automáticamente a su base para recargarse.

Los ingenieros de Rosatom han equipado la estación con un sistema de conducción totalmente autónomo. Tiene la capacidad de moverse por estacionamientos, esquivar obstáculos y acercarse con precisión al vehículo. La navegación del sistema se basa en un mapa digital del área, visión por computadora, cámaras especiales, radares y sensores LiDAR.

Cabe destacar que el dispositivo no depende del sistema de navegación GPS. Esto permite su uso eficaz en espacios cerrados, estacionamientos subterráneos e instalaciones industriales donde las señales satelitales son débiles. Para garantizar la seguridad, el sistema también contempla el control remoto por parte de un operador.

Seguridad y perspectivas

Si la inteligencia artificial se enfrenta a una situación compleja que no puede resolver por sí sola, un operador remoto puede tomar el control a través de un canal de comunicación seguro. Esta EQS móvil se basa en los desarrollos tecnológicos propios de Rosatom en el campo de la movilidad autónoma, lo que garantiza la independencia técnica del proyecto.

En países donde el número de vehículos eléctricos crece rápidamente, estas soluciones móviles son de gran importancia. Ante la falta de espacio y potencia para instalar estaciones fijas en estacionamientos congestionados, estos dispositivos «inteligentes» pueden cubrir eficazmente las carencias de infraestructura.