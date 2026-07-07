El proceso de preparación para el lanzamiento de la nave espacial tripulada "Soyuz MS-29" en el cosmódromo de Baikonur ha entrado en su fase final. Programada para el 14 de julio, esta misión representa un paso importante hacia la Estación Espacial Internacional (EEI) y se distingue por un esquema de aproximación técnicamente optimizado. Así lo informa Ixbt.com informa .

Los especialistas de "Roskosmos" han completado la inspección técnica de la nave y han instalado la cofia de protección. Esta cubierta protege a la nave contra las intensas presiones aerodinámicas y térmicas durante el ascenso a través de las capas densas de la atmósfera. Actualmente, el bloque de lanzamiento está totalmente listo para las comprobaciones previas al vuelo.

Últimas etapas de preparación

Según el plan de preparación, la siguiente etapa crucial es la inspección final de la nave. En ella participarán los cosmonautas de "Roskosmos" y los astronautas de la NASA para probar la disposición de la carga y el funcionamiento de los sistemas de a bordo. Este proceso es vital para garantizar la seguridad y comodidad de la tripulación en el espacio.

Según ixbt.com, una vez superadas todas las pruebas, la nave se integrará con el cohete portador. Se espera que el lanzamiento del 14 de julio sea único no solo por su precisión técnica, sino también por su duración récord.

Esquema de dos órbitas y llegada rápida

La principal ventaja de la "Soyuz MS-29" es su tiempo de viaje hacia la Estación Espacial Internacional. Según el plan, la nave llegará a la estación en solo tres horas. Esto se logra mediante un esquema de aproximación especial de dos órbitas.

Este esquema rápido reduce significativamente el tiempo que la tripulación pasa en el espacio confinado de la nave. Esto permite a los cosmonautas preservar su condición física y comenzar sus actividades principales en la estación más rápidamente. Anteriormente, estas misiones duraban mucho más, pero las tecnologías de navegación modernas permiten optimizar este proceso.

Este vuelo, realizado desde Baikonur, el cosmódromo más grande de la región, atrae la atención de expertos locales e internacionales. Se espera que las investigaciones científicas y los proyectos de cooperación espacial realizados en esta misión fortalezcan los lazos en el ámbito de la aeronáutica internacional.