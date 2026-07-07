La plataforma X lanza nuevas herramientas de edición de video para creadores

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La plataforma X lanza nuevas herramientas de edición de video para creadores

La red social X (anteriormente Twitter), propiedad de Elon Musk, ha introducido nuevas funciones de edición y grabación de video con el objetivo de aumentar el volumen de contenido original en la plataforma. Esta actualización busca ayudar a los creadores a producir materiales únicos y de calidad, en lugar de simplemente volver a publicar (repost) videos de otros usuarios. Así lo informa Techcrunch.com informa .

El nuevo editor de video incluye una serie de funciones muy esperadas. Nikitia Bier, jefe de producto de X, anunció que ahora los usuarios pueden añadir subtítulos en varios idiomas y personalizar su apariencia según sus preferencias. Además, la función "Green Screen" (pantalla verde) también ha aparecido en la aplicación.

Con esta herramienta, los creadores pueden grabar nuevos videos utilizando fotos de la memoria de sus dispositivos u otras publicaciones de X como fondo. Nikitia Bier destaca que una de las prioridades de la plataforma es apoyar y fomentar a los creadores. Se espera que en las próximas semanas se añadan muchas más funciones al editor de video.

Lucha contra el plagio y el contenido robado

La dirección de X está preocupada porque muchas cuentas populares en la plataforma siguen compartiendo contenido robado o materiales antiguos que se volvieron virales hace años. Según Nikitia Bier, las nuevas funciones servirán para aumentar la cantidad de material exclusivo en X que no está disponible en otras plataformas. Esto, a su vez, garantizará que los usuarios pasen más tiempo en la red.

Sin embargo, los expertos opinan que las herramientas de edición por sí solas podrían no ser suficientes para atraer a los creadores. Competidores como TikTok, Meta y YouTube ya cuentan con un ecosistema consolidado y sistemas de monetización que generan ingresos estables para los creadores. Por ahora, X no ofrece a los creadores herramientas legales tan potentes como las que ofrecen Meta o YouTube para proteger su trabajo.

Por ejemplo, los creadores de Reels en Meta pueden bloquear sus videos robados o redirigir los ingresos generados por esos videos hacia ellos mismos. X aún no cuenta con un sistema automatizado de este tipo. No obstante, las nuevas herramientas de edición de video ya están disponibles para los usuarios de iOS y se espera que dinamicen el entorno creativo de la plataforma.

  • Añadir subtítulos en varios idiomas;
  • Personalización del diseño de los subtítulos;
  • Cambio de fondo mediante Green Screen;
  • Uso de posts de X como fondo de video.
Como dato informativo, cabe mencionar que la plataforma X ha estado prestando especial atención al contenido de video recientemente. Esta estrategia es parte del objetivo de transformar la red social de un simple lugar de intercambio de mensajes de texto a una plataforma multimedia completa.

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Abror Shuhratov
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