La startup Norm, basada en IA, se convierte en un «unicornio» de 1.200 millones de dólares

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La startup Norm, basada en IA, se convierte en un «unicornio» de 1.200 millones de dólares

La startup Norm, que tiene como objetivo revolucionar el sector de los servicios legales, ha recaudado 120 millones de dólares en su última ronda de inversión. Tras una Serie C liderada por Khosla Ventures, el valor total de la empresa, fundada hace apenas tres años, alcanzó los 1.200 millones de dólares. Esto significa que la startup ha obtenido oficialmente el estatus de «unicornio». Así lo informa Techcrunch.com .

A diferencia de los bufetes de abogados tradicionales, el proyecto Norm se basa en sus propios agentes de IA. Esta plataforma, llamada Norm Law, ofrece una amplia gama de servicios legales a clientes corporativos. La particularidad del sistema es que todos los procesos son ejecutados por la IA, aunque el resultado final es supervisado por abogados profesionales humanos.

La empresa ha abandonado uno de los puntos más críticos del sector legal: el sistema de facturación por horas. En su lugar, Norm solo cobra a sus clientes por los resultados obtenidos. Este enfoque permite a las grandes corporaciones reducir significativamente los costes y acelerar los procesos legales. Según ixbt.com, la empresa también está trabajando en algoritmos especiales capaces de supervisar el trabajo de otros agentes de IA.

Nueva competencia en el mercado de tecnología legal

En los últimos años, han surgido muchas startups especializadas en la aplicación de la IA al ámbito legal, como Harvey y Legora. Norm busca destacar en este mercado gracias a sus agentes autónomos y a sus inversores de alto nivel. Instituciones financieras prestigiosas como Bain, Craft Ventures, Coatue, Vanguard y New York Life han participado en la nueva ronda de inversión.

Gigantes del sector, como el expresidente de Blackstone, Tony James, y el expresidente de Kirkland & Ellis, Jeff Hammes, también han invertido en el proyecto. Esto demuestra que el mundo jurídico está abandonando sus visiones conservadoras para confiar más en las altas tecnologías.

La empresa planea utilizar el nuevo capital recaudado para mejorar aún más su producto y contratar a más abogados cualificados. Hasta ahora, Norm ha logrado recaudar más de 260 millones de dólares en total. Se espera que el desarrollo de este tipo de tecnologías cambie radicalmente la cultura de trabajo con el derecho corporativo y los documentos, incluso en mercados emergentes.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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