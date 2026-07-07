Nuevo movimiento en el mercado de capital de riesgo: Chemistry Ventures recauda 500 millones de dólares para su segundo fondo

La firma Chemistry Ventures, que posee una reputación única en el mundo del capital de riesgo, ha comenzado a recaudar 500 millones de dólares para su segundo fondo de inversión. Según los documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de EE. UU., este nuevo fondo tiene como objetivo ampliar significativamente el alcance del apoyo a las startups tecnológicas. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Chemistry Ventures fue fundada hace dos años por antiguos socios de gigantes del sector como Bessemer, Index Ventures y Andreessen Horowitz (a16z). Expertos experimentados como Mark Goldberg, Ethan Kurzweil y Kristina Shen decidieron unir fuerzas para combinar sus años de experiencia en grandes firmas de capital de riesgo con una estructura pequeña y ágil.

Direcciones y objetivos de inversión

La empresa invierte principalmente en startups en etapa inicial centradas en herramientas para desarrolladores, fintech e infraestructura. Chemistry Ventures comenzó sus actividades con un fondo inicial de 350 millones de dólares. El lanzamiento de un nuevo fondo de 500 millones de dólares demuestra la gran confianza de los inversores en este equipo.

Actualmente, la cartera de inversiones de la firma incluye proyectos prometedores como Granola, Decagon, Persona, Serval y Nova Intelligence. Estas startups trabajan en tecnologías modernas como la AI y la ciberseguridad, lo que demuestra que la estrategia de Chemistry Ventures está alineada con las demandas actuales del mercado.

Demanda y expectativas del mercado

Según el Wall Street Journal, el interés por el nuevo fondo ha superado las expectativas y ya está «sobresuscrito». Esto significa que el proceso de recaudación de fondos concluirá con éxito en los próximos días. Aunque los representantes de Chemistry Ventures se han abstenido de hacer comentarios oficiales por ahora, los documentos de la SEC confirman que el proceso está en una fase activa.

Para los emprendedores tecnológicos y los actores del ecosistema de startups, la actividad de estos grandes fondos es de gran importancia. Las inversiones globales en infraestructura y fintech influyen indirectamente en las tendencias de los mercados regionales y en la adopción de nuevas tecnologías. Los fondos gestionados por equipos experimentados como Chemistry Ventures suelen actuar como indicadores que definen la dirección futura del mercado.