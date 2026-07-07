Vivo X500 Pro Max: un flagship equipado con batería de 7000 mAh y cámara de 200 MP

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Vivo X500 Pro Max: un flagship equipado con batería de 7000 mAh y cámara de 200 MP

Vivo, uno de los gigantes tecnológicos de China, se prepara para revolucionar el mercado de los smartphones. El flagship de nueva generación de la compañía, el Vivo X500 Pro Max, ha sido certificado por el regulador indonesio TKDN. Esto indica que el lanzamiento global del dispositivo está muy cerca. Así lo informa Ixbt.com informa .

Registrado bajo el número de modelo V2610, este smartphone ya había aparecido anteriormente en la base de datos GSMA IMEI. Según el portal ixbt.com, se espera que el nuevo dispositivo compita seriamente no solo con Apple y Samsung, sino también con los flagships de otras marcas líderes gracias a sus especificaciones técnicas.

Un nuevo nivel de pantalla y rendimiento

El modelo Vivo X500 Pro Max estará equipado con una pantalla OLED plana de 6,85 pulgadas. Esta pantalla cuenta con resolución 2K y una tasa de refresco de 144 Hz, lo que garantiza una imagen extremadamente fluida y alta precisión. Estas características son, sin duda, ideales para los entusiastas de los juegos móviles y los consumidores de contenido de calidad.

En cuanto a la potencia interna, el dispositivo funcionará con el último chipset Dimensity 9600 de MediaTek, que aún no ha sido presentado oficialmente. Se espera que esta nueva plataforma supere significativamente a sus predecesores en términos de eficiencia energética y potencia de cálculo.

Cámara y reserva de energía inigualable

Uno de los puntos fuertes del smartphone es su sistema de cámaras. El bloque principal constará de tres módulos: 50 megapíxeles sensor principal (con tecnología LOFIC), 200 megapíxeles teleobjetivo periscópico y una cámara ultra gran angular de 50 megapíxeles. Esta combinación permite capturar fotos de nivel profesional incluso en las condiciones de iluminación más complejas.

Además, el Vivo X500 Pro Max podría establecer un récord en capacidad de batería. Según la información, el dispositivo contará con una batería de al menos 7000 mAh. Mientras que los 5000 mAh se han convertido en el estándar para los flagships modernos, este volumen ofrecido por Vivo prolongará significativamente la autonomía del smartphone.

Se espera que la presentación oficial de la serie Vivo X500 tenga lugar en septiembre de este año en China. Posteriormente, es muy probable que el dispositivo se lance gradualmente en otras regiones, incluidos los mercados de Asia Central.

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Abror Shuhratov
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