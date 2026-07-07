Duelo entre Messi y Salah: alineaciones confirmadas

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Duelo entre Messi y Salah: alineaciones confirmadas

En los octavos de final de la Copa Mundial 2026, la vigente campeona Argentina se enfrenta a la selección de Egipto.

El partido comienza hoy, 7 de julio, a las 21:00 hora de Taskent. Ya se han anunciado las alineaciones iniciales.

Argentina ganó todos sus partidos de grupo

La selección argentina terminó primera del grupo G con 9 puntos, clasificándose para la fase eliminatoria.

Los pupilos de Lionel Scaloni tuvieron un partido mucho más difícil de lo esperado contra Cabo Verde en dieciseisavos de final. Tras empatar en el tiempo reglamentario, Argentina ganó 3-2 en la prórroga.

Egipto eliminó a Australia en los penaltis

La selección egipcia terminó segunda del grupo G con 5 puntos.

Los representantes africanos empataron 1-1 contra Australia en dieciseisavos de final y ganaron 4-2 en la tanda de penaltis.

Messi y Salah en el once inicial

Lionel Messi y Julián Álvarez liderarán el ataque argentino. En el centro del campo, la confianza recae en Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Leandro Paredes.

La gran esperanza de Egipto será Mohamed Salah. Se espera que juegue en ataque junto a Hassan y Zizo.

Alineaciones

Argentina: Emiliano Martínez, Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico, De Paul, Mac Allister, Fernández, Paredes, Messi, Álvarez.

Egipto: Shobeir, Rabia, Ibrahim, Hany, Hafez, Ashour, Attia, Lashin, Zizo, Salah, Hassan.

Mundial 2026. Octavos de final

Argentina — Egipto

Fecha: 7 de julio
Hora de inicio: 21:00, hora de Taskent.

Por un lado, el campeón vigente y Messi; por el otro, una combativa Egipto liderada por Salah. El ganador pasa a cuartos, el perdedor se despide del Mundial.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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