La selección española establece un récord histórico en la Copa del Mundo

Al derrotar a Portugal por 1-0 en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, España no solo avanzó a cuartos, sino que estableció un nuevo récord en la historia de los mundiales.

Los pupilos de Luis de la Fuente han terminado su sexto partido consecutivo en el torneo sin recibir goles. Ninguna otra selección había logrado este hito anteriormente.

España lleva seis partidos sin encajar goles

En el duelo contra Portugal, la defensa española se mostró sólida y no permitió que el rival perforara su portería.

De esta manera, la racha de imbatibilidad de los españoles en Copas del Mundo ha alcanzado los seis encuentros consecutivos.

Este resultado convierte a España en la primera selección en la historia de los mundiales en mantener su portería a cero durante seis partidos seguidos.

La racha de imbatibilidad supera las 10 horas

El tiempo total que la selección española ha permanecido sin recibir goles supera las 10 horas.

Esta estadística demuestra que el equipo es uno de los más equilibrados del torneo, destacando tanto en ataque como en defensa.

Los jugadores de Luis de la Fuente mantuvieron su juego ordenado y disciplinado en la fase decisiva de los playoffs.

Unai Simón también batió su récord personal

El guardameta español Unai Simón ha extendido su racha de imbatibilidad a 609 minutos.

El portero del Athletic ha contribuido enormemente al éxito histórico de su equipo manteniendo su portería invicta durante la Copa del Mundo 2026.

El último gol encajado fue en 2022

Unai Simón recibió su último gol en una Copa del Mundo durante el tercer partido de la fase de grupos de la edición 2022 contra Japón.

Desde el minuto 51 de aquel encuentro, la portería de España se ha mantenido imbatida.

Ahora, España llega a los cuartos de final no solo como uno de los favoritos, sino como el equipo con la defensa más sólida en la historia de los mundiales.