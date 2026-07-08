Las startups de IA baten récords de crecimiento de ingresos

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Las startups de IA baten récords de crecimiento de ingresos

Debido al aumento de la demanda mundial de tecnologías de inteligencia artificial (AI), las startups del sector están registrando resultados financieros sin precedentes. Muchas empresas informan no solo de un aumento en sus ingresos, sino también de una aceleración drástica en su tasa de crecimiento. Esto demuestra que los nuevos modelos de negocio basados en AI se están rentabilizando en poco tiempo. Así lo informa Techcrunch.com comunica .

Los líderes del sector suelen basarse en el ARR (ingresos recurrentes anuales) en sus informes financieros. Aunque las diferentes startups interpretan este concepto de manera distinta —algunas cuentan los contratos firmados y otras las previsiones anuales basadas en los ingresos mensuales actuales—, la tendencia general es la misma: el tiempo entre hitos se acorta cada vez más. Por ejemplo, la startup Mercor alcanzó un ARR de 2 mil millones de dólares en junio. Cabe destacar que la empresa superó el hito de los mil millones de dólares hace solo cuatro meses.

Actores clave y éxito financiero

Anthropic impresiona actualmente a todo el sector de la AI con sus tasas de crecimiento históricas. A finales de mayo, la empresa anunció que sus ingresos anuales superaron los 47 mil millones de dólares. Solo tomó dos meses alcanzar este resultado, después de haber reportado anteriormente una cifra de 30 mil millones de dólares. Esta dinámica rápida demuestra la gran confianza que inversores y clientes depositan en los creadores de modelos de inteligencia artificial.

No solo los creadores de grandes modelos, sino también los servicios especializados se están desarrollando rápidamente. Por ejemplo, la startup Sierra, que crea agentes de AI para clientes corporativos, alcanzó sus primeros 100 millones de dólares de ARR en siete trimestres, pero solo necesitó dos trimestres adicionales para sumar otros 100 millones. Glean registró una situación similar: le tomó nueve meses aumentar los ingresos de 100 a 200 millones de dólares, mientras que el hito de los 300 millones se alcanzó en seis meses.

La integración de la AI en los negocios tradicionales

Cabe destacar que no solo las nuevas startups de AI, sino también las empresas con larga trayectoria están acelerando su crecimiento mediante la integración de la inteligencia artificial. Gusto, una empresa con 14 años de historia en tecnologías de RR.HH., informó un crecimiento constante de sus ingresos durante los últimos cinco trimestres. Los ingresos anuales de la empresa superaron los mil millones de dólares, lo que demuestra que la integración de la AI es un motor potente incluso para plataformas clásicas.

Clio, proveedor de software de gestión legal, también experimentó un salto espectacular en sus ingresos tras añadir funciones de AI a sus productos en 2023, después de 18 años de actividad. La empresa logró aumentar su ARR de 200 millones a 500 millones de dólares en poco tiempo. Estos ejemplos son una señal importante para las startups del mercado tecnológico, demostrando que la implementación de la inteligencia artificial puede multiplicar la eficiencia empresarial.

En conclusión, las startups de AI no solo representan una revolución tecnológica, sino también un nuevo modelo de crecimiento económico. Esta velocidad de crecimiento de los ingresos indica que el sector seguirá siendo el destino más atractivo para las inversiones durante mucho tiempo.

Inteligencia ArtificialStartupsAnthropicTecnologíasIngresos
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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