Blue Origin, la empresa fundada por Jeff Bezos, recauda 10 mil millones de dólares

Blue Origin, la compañía espacial fundada por el multimillonario Jeff Bezos, ha iniciado la primera ronda de financiación externa importante de su historia. Según informa The New York Times, la empresa planea recaudar 10 mil millones de dólares con una valoración de mercado de 130 mil millones de dólares. Estos fondos servirán para fortalecer la posición de la compañía en la exploración espacial y los vuelos comerciales. Así lo informa Techcrunch.com informa .

La ronda de inversión está liderada por Coatue Asset Management, que se espera aporte unos 4 mil millones de dólares. Asimismo, el propio Jeff Bezos destinará 2 mil millones de dólares al proyecto, mientras que el resto será cubierto por otros grandes inversores. Este es un punto de inflexión importante para Blue Origin, ya que hasta ahora la empresa operaba principalmente con los fondos personales de Bezos.

Desafíos técnicos y nuevos objetivos

El proceso de recaudación de fondos llega en un momento complejo para la empresa. A finales de mayo, el cohete New Glenn, proyecto insignia de Blue Origin, explotó durante una prueba. Actualmente, los expertos están estudiando las causas de este fallo, pero la dirección no ha renunciado a su intención de preparar el cohete para un vuelo antes de fin de año. Además, la restauración de la única plataforma de lanzamiento en la base de Cape Canaveral también requiere grandes gastos.

La principal prioridad de la empresa es apoyar la misión lunar Artemis llevada a cabo por la NASA. Se espera que el cohete New Glenn desempeñe un papel fundamental en esta misión. Al mismo tiempo, Blue Origin avanza en planes ambiciosos como la creación de centros de datos (data-center) en el espacio. Esto permitirá trasladar parte de la capacidad de computación de la Tierra a la órbita.

Competencia e Internet satelital

Blue Origin también tiene como objetivo desarrollar su propia red de Internet satelital. Este proyecto proporcionará conectividad de alta velocidad para organismos gubernamentales y grandes empresas mediante miles de satélites. En este sentido, la empresa entra en competencia directa con SpaceX, dirigida por Elon Musk. Como dato, SpaceX fue valorada en 1,75 billones de dólares en una reciente IPO.

Para los entusiastas de la tecnología, esta noticia demuestra lo rápido que está creciendo la economía espacial. Las inversiones de miles de millones de dólares en tecnologías espaciales a nivel mundial llevarán, sin duda, la cobertura global de Internet y la calidad de la investigación científica a un nuevo nivel. El nuevo capital que Blue Origin está atrayendo es estratégicamente vital para no quedarse atrás en esta carrera.