Transferencia del año en el fútbol femenino: Alexia Putellas ficha por el London City Lionesses

Una verdadera sensación ha sacudido el mundo del fútbol femenino: la dos veces ganadora del Balón de Oro y legendaria centrocampista Alexia Putellas continuará su carrera en Inglaterra. Tras despedirse del FC Barcelona, la estrella española ha firmado con el club London City Lionesses. Este traspaso se considera uno de los acuerdos más importantes no solo en la historia del club, sino en toda la crónica del fútbol femenino. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, Putellas se unió al club londinense como agente libre. Esta decisión de la jugadora, que ganó decenas de trofeos con el FC Barcelona y se convirtió en un icono mundial, tomó a muchos por sorpresa. Se espera que su traspaso cambie significativamente el equilibrio de poder en el fútbol europeo.

Un nuevo proyecto y grandes ambiciones

Desde que el club London City Lionesses pasó a manos de la empresaria Michele Kang en los últimos años, ha experimentado un proceso de transformación radical. La llegada de Putellas demuestra la intención del club de dominar no solo en la liga inglesa, sino también en el ámbito internacional. La jugadora asumirá un papel de liderazgo en su nuevo equipo.

Al hablar de su nuevo club, Putellas destacó la singularidad del proyecto: «Estoy muy feliz de abrir un nuevo capítulo con el London City Lionesses. Me gustó mucho la ambición del club como proyecto independiente especializado exclusivamente en el fútbol femenino. Lucharemos por títulos en el campo y trabajaremos para descubrir jóvenes talentos fuera de él», señaló la estrella española.

Resultados históricos y nuevas metas

La lista de logros de Alexia Putellas es asombrosamente rica. Cuenta con los siguientes trofeos principales:

Dos veces ganadora del Balón de Oro (Ballon d'Or);

Cuatro veces ganadora de la Champions League Femenina;

10 veces campeona de España;

Campeona del mundo (con la selección de España).

Según la propietaria del club, Michele Kang, este traspaso no es solo la compra de una nueva jugadora, sino una declaración audaz sobre el futuro del deporte. Tras comprar el club en 2023, Kang construyó rápidamente un centro de entrenamiento moderno para mujeres y llevó al equipo a la máxima división.

El London City Lionesses ya había logrado situarse entre los seis mejores en su temporada de debut. Ahora, la incorporación de una jugadora experimentada y con mentalidad ganadora como Putellas convierte al equipo en uno de los favoritos de la Superliga Femenina (WSL) de Inglaterra. Esto, sin duda, aumentará las oportunidades comerciales y la afluencia de aficionados en el fútbol británico.