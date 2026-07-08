Actualización del ranking Golden Boy 2026: Yamal en primer lugar

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Actualización del ranking Golden Boy 2026: Yamal en primer lugar

Se ha actualizado el ranking de los principales candidatos al premio Golden Boy 2026, que se otorga al mejor futbolista joven de Europa.

En la lista elaborada en colaboración con Transfermarkt, la estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal, ocupa el primer puesto. Sin embargo, al haber ganado este trofeo anteriormente, no cuenta para el premio de 2026.

Yamal lidera el ranking, pero no compite por el trofeo

Lamine Yamal ocupa el lugar más alto en el nuevo ranking.

No obstante, según el reglamento del Golden Boy, un jugador que ya ha ganado este premio no puede ser considerado candidato en años posteriores.

Por ello, se espera que la lucha principal por el premio de 2026 se desarrolle entre los jugadores situados detrás de Yamal.

Los principales favoritos: Zaïre-Emery y Cubarsí

El segundo lugar del ranking lo ocupa el centrocampista del PSG, Warren Zaïre-Emery.

Le sigue el defensa del FC Barcelona, Pau Cubarsí. Actualmente, estos dos jugadores son vistos como los principales favoritos para el Golden Boy 2026.

Top 10 de candidatos

El top 10 del ranking Golden Boy 2026 es el siguiente:

  1. Lamine Yamal — FC Barcelona;

  2. Warren Zaïre-Emery — PSG;

  3. Pau Cubarsí — FC Barcelona;

  4. Yann Diomandé — RB Leipzig;

  5. Ayyoub Bouaddi — LOSC Lille;

  6. Estêvão Willian — Chelsea;

  7. Viktor Froholdt — FC Porto;

  8. Lennart Karl — Bayern Múnich;

  9. Endrick — Real Madrid;

  10. Rayan — Bournemouth.

El trofeo de 2025 fue para Doué

Cabe recordar que el premio Golden Boy 2025 fue entregado al delantero del PSG, Désiré Doué.

El ranking de 2026 demuestra una vez más que está surgiendo una nueva generación de estrellas en Europa. Ahora, la gran incógnita es: sin contar a Yamal, ¿el trofeo será para Zaïre-Emery o para Cubarsí?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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