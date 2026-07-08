Zlatan Ibrahimovic sobre Lionel Messi: «Necesita ayuda, no puede cargar con el equipo solo»

La leyenda del fútbol sueco Zlatan Ibrahimovic expresó sus opiniones contundentes sobre la participación de Argentina en la Copa del Mundo. Destacó que, aunque Lionel Messi está salvando al equipo con sus actuaciones extraordinarias, sus compañeros deben apoyarlo más. Según Ibrahimovic, la selección argentina no debería depender únicamente del talento de un solo jugador. Así lo informa Goal.com informa .

El dramático partido de octavos de final de la Copa del Mundo contra Egipto (3-2) demostró una vez más el liderazgo indiscutible de Messi. Cuando Argentina perdía 0-2, fue Lionel Messi quien tomó las riendas. Primero asistió en el gol de Cristian Romero y luego marcó el tanto del empate. Al final del encuentro, Enzo Fernández anotó el gol de la victoria, llevando al equipo a los cuartos de final.

«Se convirtió en una bestia» — Ibrahimovic sobre Messi

En declaraciones a Fox Sports, Ibrahimovic no ocultó su admiración por el desempeño de su excompañero. «Después del 2-0, podías ver que algo había cambiado en él. Es como si hubiera presionado un interruptor y se hubiera convertido en una bestia, nadie podía detenerlo. Se nota lo importante que es esta victoria para él. Messi lo ha ganado todo, y sin importar cuántos Balones de Oro tenga, sigue queriendo más», afirmó el delantero sueco.

Sin embargo, Ibrahimovic criticó al resto del equipo argentino. Según él, aunque el jugador de 39 años está superando a todos en el torneo, el equipo se ha vuelto demasiado dependiente de él. Actualmente, con 8 goles, Messi lidera la carrera por la Bota de Oro, por delante de Kylian Mbappé y Erling Haaland. Para Zlatan, la Albiceleste no debería esperar un milagro de Messi en cada partido de eliminación directa.

«Siendo un poco críticos, sus compañeros deben elevar su nivel y ayudarlo. Él está en otro nivel. Si Messi sigue así hasta el final del torneo, nadie se sorprenderá. Pero necesita ayuda», añadió Ibrahimovic.

Resultados históricos y guion de Hollywood

Thierry Henry, otra leyenda presente en el programa, también elogió el rendimiento de Messi, que desafía su edad y las expectativas. El delantero del Inter Miami elevó su cuenta de goles en Copas del Mundo a 21, superando a leyendas como Miroslav Klose y dejando atrás a Kylian Mbappé, quien suma 19.

Henry comparó la carrera de Messi con una película de Hollywood: «Si escribieras un guion así, la gente pensaría que no puede ser real. El director parecería exagerar. Pero Messi está escribiendo esos guiones con sus pies, está haciendo historia». Tras el partido contra Egipto, la cifra de goles de Messi con la selección alcanzó los 125 en 204 partidos.

Cada partido de Messi despierta un gran interés entre los aficionados al fútbol. Mantener un estado de forma tan alto y superar a estrellas mundiales a pesar de su edad es un fenómeno poco común en el mundo del fútbol. El destino de Argentina en las próximas fases dependerá en gran medida de cuánto puedan ayudarle sus compañeros.