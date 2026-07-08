El fondo de capital riesgo Paradigm recauda 1.200 millones de dólares para startups tecnológicas

Paradigm, uno de los mayores inversores en el mundo de las criptomonedas, ha anunciado la recaudación de 1.200 millones de dólares para su nuevo fondo de capital riesgo. Este es el tercer fondo de capital riesgo en la historia de la compañía y se destinará a apoyar las áreas más avanzadas de las tecnologías modernas. Este paso demuestra que la confianza del mercado financiero global en los proyectos de alta tecnología sigue siendo alta. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según el fundador de la empresa, Matt Huang, el nuevo fondo no se limitará únicamente al sector de las criptomonedas. Aunque Paradigm tiene sus raíces en el ecosistema blockchain, su cartera de inversiones se ampliará significativamente. En particular, se espera que áreas como la inteligencia artificial (AI) y la robótica se conviertan en las nuevas prioridades estratégicas de la empresa.

De las criptomonedas a la inteligencia artificial

Mientras que el mercado de las criptomonedas ha enfrentado diversas fluctuaciones y dificultades en los últimos años, el sector de la inteligencia artificial ha mostrado un crecimiento sin precedentes. En una entrevista con Bloomberg, Alana Palmedo, socia directora de Paradigm, destacó que es imposible ignorar los cambios que están ocurriendo actualmente en el mundo tecnológico. Por ello, la empresa está centrando su atención en áreas más amplias denominadas «fronteras tecnológicas».

A pesar de esto, Paradigm no tiene intención de abandonar por completo la industria cripto. En una declaración conjunta publicada por Matt Huang y Alana Palmedo, se señala que la empresa continuará reestructurando el sistema financiero y desarrollando la infraestructura blockchain. En particular, no se detendrán los trabajos en herramientas blockchain como Foundry y Reth, así como en el proyecto de seguridad EVMbench desarrollado en colaboración con OpenAI.

Nuevas inversiones y planes futuros

Paradigm ya ha logrado invertir en varios proyectos importantes a través de su tercer fondo. Entre ellos se encuentran las siguientes áreas prometedoras:

Zipline, una empresa dedicada a la entrega de mercancías mediante drones;

True Anomaly, una startup activa en el sector de las tecnologías espaciales;

Centaur, un proyecto que desarrolla herramientas de agentes basadas en inteligencia artificial.

Fundada en 2018 por Matt Huang, ex socio de Sequoia, y Fred Ehrsam, cofundador de Coinbase, Paradigm se convirtió rápidamente en un actor clave del mercado de capital riesgo. Anteriormente, el Wall Street Journal informó que la empresa planeaba recaudar 1.500 millones de dólares. Aunque el resultado final fue ligeramente inferior a lo esperado, la cifra de 1.200 millones de dólares es un gran éxito en las condiciones actuales del mercado.

Estas inversiones tendrán un impacto indirecto en el ecosistema de startups tecnológicas, no solo en el mercado estadounidense, sino a nivel global, incluyendo países en desarrollo. El enfoque de los grandes fondos de capital riesgo en la AI y la robótica indica que en los próximos años veremos más soluciones innovadoras y una mayor competencia tecnológica.