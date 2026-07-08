Duelo de entrenadores españoles en la 1ª jornada de la Premier League

La 1ª jornada de la nueva temporada de la Premier League genera gran expectación con el derbi londinense. El Fulham recibe al Chelsea en su estadio.

Este encuentro será el primer partido oficial en la Premier League para Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa. Curiosamente, ambos técnicos españoles trabajaron anteriormente en la estructura del Real Madrid.

El derbi londinense se jugará en Craven Cottage

El partido entre el Fulham y el Chelsea se disputará el 24 de agosto.

El estadio Craven Cottage será la sede del encuentro. Este derbi de la primera jornada de la nueva temporada será el centro de atención no solo por los equipos, sino también por el enfrentamiento entre los entrenadores.

La primera prueba de Xabi Alonso en la Premier League

Xabi Alonso fue nombrado entrenador del Chelsea el 17 de mayo.

Ahora, disputará su primer partido oficial en la Premier League contra el Fulham. El resultado del derbi londinense será el primer examen serio para Alonso en esta nueva etapa.

Arbeloa también debutará contra el Chelsea

Álvaro Arbeloa fue nombrado entrenador del Fulham el 7 de julio.

Su primer partido oficial en la Premier League también coincide con este derbi londinense. Que el Fulham reciba al Chelsea en casa será una oportunidad para que Arbeloa demuestre su valía ante la afición.

Ambos formados en la escuela del Real Madrid

Otro aspecto interesante del encuentro es la conexión de ambos entrenadores con el sistema del Real Madrid.

Tanto Xabi Alonso como Álvaro Arbeloa han trabajado en el entorno del club madrileño. Ahora, se enfrentarán como rivales en uno de los escenarios más intensos del fútbol inglés.

La nueva temporada de la Premier League será testigo de un duelo de entrenadores españoles desde el derbi Fulham - Chelsea.