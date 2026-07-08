Rodri Hernández podría dejar el Manchester City

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Rodri Hernández podría dejar el Manchester City

Se dice que el centrocampista del Manchester City, Rodri Hernández, aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro.

Según información del periodista Miguel Serrano, el futbolista español de 30 años no descarta la posibilidad de abandonar el club. Anteriormente se informó que estaba dispuesto a fichar por el Real Madrid.

Rodri abierto a la opción del Real Madrid

Según la fuente, Rodri estaba dispuesto a considerar la posibilidad de un traspaso al Real Madrid anteriormente.

Sin embargo, en este momento, los madrileños no planean ficharlo. Por lo tanto, no hay acciones concretas en esa dirección por ahora.

La situación podría cambiar

A pesar de ello, la posibilidad de que Rodri deje el Manchester City no ha desaparecido por completo.

Los informes destacan que la situación puede cambiar en cualquier momento, lo que mantiene la intriga sobre el futuro del centrocampista.

El contrato vence el próximo verano

El contrato actual de Rodri con los «citizens» está previsto hasta el próximo verano.

Esta situación hace que la posición del jugador en el mercado de fichajes sea aún más interesante. Si no se firma un nuevo acuerdo, el club podría considerar retenerlo o buscar beneficios mediante un traspaso.

Estadísticas de la temporada pasada

El centrocampista español disputó 33 partidos en todas las competiciones la temporada pasada.

En dichos encuentros, Rodri logró marcar 2 goles.

Considerado una de las figuras clave del Manchester City, el futuro de Rodri sigue siendo una incógnita. La pregunta principal ahora es: ¿seguirá en las filas de los «citizens» o elegirá un nuevo desafío?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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