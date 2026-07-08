Comienza una nueva era en el campo de las tecnologías de inteligencia artificial. La startup Prime Intellect ha logrado recaudar 130 millones de dólares en su ronda de inversión Series A. Como resultado de este logro financiero, la valoración total de la empresa alcanzó los 1.000 millones de dólares, obteniendo el estatus de «unicornio» en el mundo tecnológico. Esta ronda de inversión fue liderada por Radical Ventures, con la participación de gigantes como NVIDIA Ventures, Intel Capital y Dell Technologies Capital. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Fundada en 2024, el objetivo principal de Prime Intellect es permitir que las empresas creen sus propios agentes AI independientes, sin depender de los grandes laboratorios de inteligencia artificial. Mientras que hoy en día muchas organizaciones se ven obligadas a utilizar sistemas cerrados, esta startup ofrece a las empresas el camino para convertirse en su propio «laboratorio AI».

Un nuevo enfoque en la creación de sistemas AI independientes

Las soluciones que ofrece Prime Intellect se basan principalmente en el método de «reinforcement learning » (aprendizaje por refuerzo). Este método entrena los modelos incentivándolos por las tareas realizadas con éxito y penalizándolos por los errores. Anteriormente, la construcción de tales sistemas complejos solo estaba al alcance de las corporaciones tecnológicas más ricas; ahora, mediante la plataforma de Prime Intellect, incluso estructuras empresariales más pequeñas pueden formar modelos adaptados a sus necesidades.

La principal ventaja de la empresa es que se trata de una plataforma «full-stack». Incluye toda la infraestructura necesaria, desde la potencia de cálculo hasta las herramientas de evaluación de modelos. Esto permite a las empresas evitar la complejidad de ensamblar diversos softwares por separado. Según ixbt.com, la plataforma funciona bajo un principio de mercado, es decir, los clientes pueden seleccionar solo los módulos que necesiten.

Eficiencia económica y resultados reales

Actualmente, empresas populares como Ramp, Zapier y Flapping Airplanes utilizan los servicios de Prime Intellect. El hecho de que los ingresos anuales de la startup hayan alcanzado los 100 millones de dólares demuestra la rapidez con la que se está popularizando en el mercado. Por ejemplo, la fintech Ramp creó un agente que busca datos dentro de hojas de cálculo utilizando esta plataforma. Los resultados mostraron que el nuevo sistema es más preciso y rápido que los modelos abiertos más avanzados, además de ser considerablemente más económico.

En la ronda de inversión no solo participaron grandes fondos, sino también representantes reconocidos del sector. Entre ellos se encuentran emprendedores como Aravind Srinivas, fundador de Perplexity, y Aaron Levie, director de Box. Según los expertos, se espera que el concepto de «one-stop shop» (todo en un solo lugar) propuesto por Prime Intellect reduzca drásticamente los costes de implementación de la AI en el sector corporativo.

Estos cambios también podrían ser significativos para el sector IT en rápido crecimiento de Uzbekistán. Es probable que las empresas locales utilicen tales plataformas para reducir la dependencia de los servicios cloud globales y crear soluciones AI confidenciales basadas en sus propios datos. Proyectos como Prime Intellect son un paso importante hacia la democratización de la inteligencia artificial.