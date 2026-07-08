Vermilion Cliffs Ventures destina 25 millones de dólares a startups de AI y seguridad

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Vermilion Cliffs Ventures destina 25 millones de dólares a startups de AI y seguridad

Aunque los fondos dirigidos por mujeres siguen siendo minoría en el mercado de capital de riesgo, el número de profesionales que se consolidan en este sector está aumentando. Ashley Smith, fundadora de Vermilion Cliffs Ventures, anunció el cierre de su segundo fondo de inversión de 25 millones de dólares. Estos fondos se destinarán principalmente a apoyar a startups que crean infraestructura de AI, ciberseguridad y herramientas para desarrolladores (dev tools). Así lo informa Techcrunch.com según informa.

Según TechCrunch, Ashley Smith logró recaudar este capital en solo cuatro meses. Cabe destacar que la mayor parte de la inversión provino de inversores que ya participaron en el primer fondo, lo que demuestra la gran confianza del mercado en los fondos de capital de riesgo jóvenes y especializados.

Enfoque en fundadores técnicos

Como parte de su nuevo fondo Fund II, Vermilion Cliffs Ventures planea realizar inversiones promedio de entre 500 000 y 1 millón de dólares por proyecto. El objetivo es invertir en al menos 25 empresas durante los próximos dos años y medio. El fondo ya ha financiado seis startups prometedoras.

La experiencia de Ashley Smith es fundamental en este aspecto. Antes de su carrera como inversora, trabajó en marketing en gigantes tecnológicos como Twilio, Facebook, GitHub y GitLab. Según ella, aunque muchos fundadores técnicos saben cómo crear productos, a menudo enfrentan dificultades para llevarlos al mercado y venderlos.

Estrategia para evitar errores

Smith señala que vender productos a desarrolladores y expertos en seguridad es una disciplina compleja. A menudo, los fundadores de startups aprenden este proceso a través de la pérdida de tiempo y dinero, es decir, mediante "lecciones costosas". Vermilion Cliffs Ventures les ayuda a evitar estos errores gracias a su experiencia.

La primera fase del fondo (Fund I) fue de 13 millones de dólares y se invirtió en un total de 35 empresas, incluyendo Keycard en ciberseguridad y CopilotKit en infraestructura de AI. El nuevo fondo continúa esta exitosa estrategia a mayor escala.

Para el ecosistema IT y el entorno de startups en rápido crecimiento, la actividad de estos fondos especializados es de gran importancia. La AI y la ciberseguridad están hoy en el centro de la carrera tecnológica global, lo que demuestra la relevancia del camino elegido por fondos como Vermilion Cliffs Ventures.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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