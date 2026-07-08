Manchester United y Chelsea alcanzan un acuerdo por el traspaso de Andrey Santos

Dos gigantes de la Premier League, el Manchester United y el Chelsea, han llegado a un acuerdo definitivo para el traspaso del talentoso centrocampista brasileño Andrey Santos. Se espera que el coste total de la operación sea de 50 millones de libras esterlinas. Según Sky Sports, el jugador de 22 años ha recibido permiso para viajar a Manchester para someterse a un reconocimiento médico y finalizar los términos de su contrato personal. Así lo informa Goal.com .

Como parte de este traspaso, el Manchester United pagará inicialmente 48 millones de libras al club londinense, mientras que los 2 millones restantes se abonarán en concepto de diversos bonus. Para los «Red Devils», que han completado una temporada exitosa bajo el mando de Michael Carrick y se han clasificado para la Champions League, este fichaje es un paso importante para reforzar la plantilla. Además, el Chelsea se ha reservado un 10 % de los derechos de una futura venta del jugador.

Motivos del traspaso y competencia en la plantilla

La decisión de Andrey Santos de abandonar Stamford Bridge está relacionada con la competencia interna y los cambios en el cuerpo técnico del club. Tras la llegada de Xabi Alonso al banquillo del Chelsea, se han iniciado cambios significativos en la plantilla. El jugador brasileño expresó su preocupación por no tener suficientes minutos de juego bajo las órdenes del nuevo entrenador. Especialmente, la firma de un nuevo contrato a largo plazo de Moises Caicedo redujo aún más sus posibilidades de entrar en el once inicial.

Según Goal.com, Santos busca estabilidad en su carrera y jugar con regularidad. Desde su llegada al Chelsea en 2023, fue cedido en varias ocasiones. Tras pasar por su antiguo club, Vasco da Gama, y posteriormente por el Nottingham Forest, el centrocampista tuvo dificultades para consolidarse en los clubes ingleses.

El potencial de Santos y sus objetivos futuros

Aunque el jugador no pudo mostrar un rendimiento estable bajo tres entrenadores diferentes en el Chelsea la temporada pasada, su talento es muy valorado por los expertos. En particular, durante su cesión en el Strasbourg francés, demostró que puede adaptarse a las exigencias del fútbol europeo. Este fue uno de los factores clave que atrajo la atención de los ojeadores del Manchester United.

Ahora, Andrey Santos se prepara para abrir una nueva etapa en Old Trafford. Allí tendrá la oportunidad de demostrar su valía no solo en la Premier League, sino también en los partidos de la Champions League. Para la joven estrella, que ha formado parte de las convocatorias de la selección brasileña, este traspaso podría ser el paso definitivo para convertirse en un jugador de clase mundial.