Irán lanza una severa advertencia a EE. UU.: giro peligroso en torno a Ormuz

La tensión entre Irán y EE. UU. alcanza un nuevo punto crítico. Un portavoz de la marina iraní advirtió que las tropas estadounidenses enfrentarán graves consecuencias si se acercan a las costas del país.

Esta declaración surge en medio de nuevos ataques estadounidenses, las acusaciones de Teherán contra Washington y reportes de que el acuerdo de alto el fuego ha perdido su vigencia.

Dura declaración de un almirante iraní

El contraalmirante Habibollah Sayyari, subjefe del estado mayor de la marina iraní, lanzó una severa advertencia contra EE. UU.

Según la agencia IRNA, afirmó que si el enemigo intenta desembarcar tropas en las costas iraníes, no podrá regresar.

«Si el enemigo intenta desembarcar tropas en las costas de Irán, caerá en un infierno del que no podrá salir», declaró Sayyari.

Teherán acusa a Washington

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán condenó enérgicamente los ataques repetidos de EE. UU. y la cancelación de la licencia de venta de petróleo de Teherán.

Según el ministerio, estas acciones hacen que el memorando de cese de hostilidades sea prácticamente ineficaz. Teherán calificó la decisión del Tesoro de EE. UU. como una «violación flagrante» y responsabilizó a Washington de la escalada de la situación.

Se reportan ataques contra más de 80 objetivos

Según la información, el ejército estadounidense llevó a cabo una nueva serie de ataques contra Irán.

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de EE. UU. (CENTCOM) informó que estos ataques fueron una respuesta a las acciones de Irán contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

Se informa que fueron alcanzados más de 80 objetivos.

Trump declaró que el acuerdo ya no funciona

El presidente estadounidense Donald Trump anunció el 8 de julio que el acuerdo de alto el fuego con Irán ya no está vigente.

Calificó las negociaciones de inútiles y utilizó términos muy duros contra el liderazgo iraní, lo que demuestra que las vías diplomáticas entre ambos países se han estrechado aún más.

Rusia se ofrece a mediar

El presidente ruso Vladimir Putin, durante una conversación telefónica con el líder estadounidense, expresó que Moscú está dispuesto a ayudar a reducir el conflicto.

Según sus palabras, Rusia puede contribuir a establecer la estabilidad en Irán y evitar que la situación se salga de control.

Cada nueva declaración y acción militar en torno al estrecho de Ormuz acerca a la región a una etapa más peligrosa. El próximo paso entre Irán y EE. UU. podría afectar la situación en todo Oriente Medio.