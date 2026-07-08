Irán lanza una severa advertencia a EE. UU.: giro peligroso en torno a Ormuz

·49·Mundo
Irán lanza una severa advertencia a EE. UU.: giro peligroso en torno a Ormuz

La tensión entre Irán y EE. UU. alcanza un nuevo punto crítico. Un portavoz de la marina iraní advirtió que las tropas estadounidenses enfrentarán graves consecuencias si se acercan a las costas del país.

Esta declaración surge en medio de nuevos ataques estadounidenses, las acusaciones de Teherán contra Washington y reportes de que el acuerdo de alto el fuego ha perdido su vigencia.

Dura declaración de un almirante iraní

El contraalmirante Habibollah Sayyari, subjefe del estado mayor de la marina iraní, lanzó una severa advertencia contra EE. UU.

Según la agencia IRNA, afirmó que si el enemigo intenta desembarcar tropas en las costas iraníes, no podrá regresar.

«Si el enemigo intenta desembarcar tropas en las costas de Irán, caerá en un infierno del que no podrá salir», declaró Sayyari.

Teherán acusa a Washington

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán condenó enérgicamente los ataques repetidos de EE. UU. y la cancelación de la licencia de venta de petróleo de Teherán.

Según el ministerio, estas acciones hacen que el memorando de cese de hostilidades sea prácticamente ineficaz. Teherán calificó la decisión del Tesoro de EE. UU. como una «violación flagrante» y responsabilizó a Washington de la escalada de la situación.

Se reportan ataques contra más de 80 objetivos

Según la información, el ejército estadounidense llevó a cabo una nueva serie de ataques contra Irán.

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de EE. UU. (CENTCOM) informó que estos ataques fueron una respuesta a las acciones de Irán contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

Se informa que fueron alcanzados más de 80 objetivos.

Trump declaró que el acuerdo ya no funciona

El presidente estadounidense Donald Trump anunció el 8 de julio que el acuerdo de alto el fuego con Irán ya no está vigente.

Calificó las negociaciones de inútiles y utilizó términos muy duros contra el liderazgo iraní, lo que demuestra que las vías diplomáticas entre ambos países se han estrechado aún más.

Rusia se ofrece a mediar

El presidente ruso Vladimir Putin, durante una conversación telefónica con el líder estadounidense, expresó que Moscú está dispuesto a ayudar a reducir el conflicto.

Según sus palabras, Rusia puede contribuir a establecer la estabilidad en Irán y evitar que la situación se salga de control.

Cada nueva declaración y acción militar en torno al estrecho de Ormuz acerca a la región a una etapa más peligrosa. El próximo paso entre Irán y EE. UU. podría afectar la situación en todo Oriente Medio.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Un enorme vertedero arde desde hace ocho días en IndonesiaUn enorme vertedero arde desde hace ocho días en IndonesiaAyer, 23:25Erdogan alude al plan de Trump: Turquía activa dos canales sobre UcraniaErdogan alude al plan de Trump: Turquía activa dos canales sobre UcraniaAyer, 23:08Médico condenado a cadena perpetua en Alemania por el asesinato de 15 pacientesMédico condenado a cadena perpetua en Alemania por el asesinato de 15 pacientesAyer, 20:29¿Qué le sucede a nuestro cerebro en el espacio? La sorprendente verdad revelada por los científicos¿Qué le sucede a nuestro cerebro en el espacio? La sorprendente verdad revelada por los científicosAyer, 20:18Tensión entre EE. UU. e Irán tras ataques en el estrecho de OrmuzTensión entre EE. UU. e Irán tras ataques en el estrecho de OrmuzAyer, 20:00Un avión de carga con cinco tripulantes desaparece de los radares en PakistánUn avión de carga con cinco tripulantes desaparece de los radares en PakistánAyer, 19:33
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Primer caso de eutanasia en un niño pequeño en los Países Bajos
Primer caso de eutanasia en un niño pequeño en los Países Bajos