Google Photos añade edición de vídeo mediante inteligencia artificial

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Google Photos añade edición de vídeo mediante inteligencia artificial

Google ha incorporado la nueva función Video Remix a su servicio Google Photos, permitiendo procesar y editar vídeos en cuestión de segundos. Esta herramienta permite a los usuarios crear vídeos de nivel profesional mediante comandos de texto simples, sin necesidad de programas de edición complejos. Esta novedad representa un paso importante en la competencia de Google frente a gigantes tecnológicos como Apple, OpenAI y Adobe en el campo de la IA generativa. Así lo informa Techcrunch.com reporta .

La nueva herramienta Video Remix funciona sobre la base del modelo Gemini Omni de Google (competidor de GPT-4o), presentado recientemente. Este modelo tiene la capacidad de crear contenido nuevo a partir de cualquier dato de entrada y ahora ha sido integrado en el ecosistema de Google Photos. Esto permite a los usuarios editar vídeos en sus smartphones con solo unos clics, sin necesidad de aplicaciones de terceros.

Capacidades y estilos de Video Remix

Esta herramienta se encuentra en la sección «Create» de la aplicación Google Photos y permite aplicar diversos efectos cinematográficos a los vídeos. Por ejemplo, es posible añadir efectos de iluminación especiales para iluminar vídeos oscuros o reemplazar completamente el fondo de un vídeo por otro escenario. Además, la IA es capaz de aplicar estilos artísticos como acuarela, pintura al óleo o bocetos.

Como se destaca en el blog de Google, ya no se requieren habilidades profesionales ni horas de trabajo para crear videoclips atractivos. Un usuario puede, por ejemplo, hacer que un vídeo grabado en una habitación normal parezca filmado en un invernadero o añadir un efecto de luz solar matutina. Esto facilita la conversión de grabaciones sencillas en contenido atractivo para redes sociales.

La función Video Remix está disponible actualmente para un grupo limitado de usuarios. Se ha lanzado para los suscriptores de Google AI Plus, Pro y Ultra en varios países, incluidos Estados Unidos, Brasil, India, Japón y Turquía. Se espera que en el futuro esta función esté disponible para otras regiones y para todos los usuarios.

Otras novedades en el ecosistema de Google Photos

Esta no es la única novedad con IA añadida a Google Photos. Recientemente, también aparecieron en el servicio nuevas herramientas para mejorar retratos. Con ellas, es posible realizar ajustes pequeños pero importantes, como eliminar imperfecciones de la piel, dar brillo a los ojos o blanquear los dientes.

Además, Google anunció una función que convierte fotos de ropa en un armario digital. Este sistema permite a los usuarios probarse virtualmente sus prendas y crear nuevos estilos. De esta manera, Google sigue transformando su servicio de almacenamiento en la nube, pasando de ser un simple lugar de almacenamiento de fotos a una plataforma creativa completa.

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Abror Shuhratov
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